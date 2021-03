Hace unos días te dimos a conocer que Eleazar Gómez recuperó su libertad de manera condicional tras estar cinco meses encerrado en el Reclusorio Norte de la CDMX y ahora se ha revelado que un productor de Televisa está dispuesto a darle trabajo en sus telenovelas.

Durante un reciente encuentro que tuvo con la prensa, el productor Juan Osorio habló sobre la noticia de la liberación de Eleazar Gómez, quien estuvo en detención preventiva por agredir físicamente a su ahora ex novia, la modelo peruana Tefi Valenzuela, quien lo demandó por los delitos de violencia familiar equiparada.

El también ex esposo de Niurka Marcos aseguró que el regreso del actor a Televisa no será cosa sencilla pero tampoco imposible, pues considera que además de ser talentoso, él tiene una amplia trayectoria en el mundo de las telenovelas, cualidades que podrían ayudarlo.

Al ser cuestionado sobre si él le daría una oportunidad laboral a Elezar Gómez, el productor Juan Osorio respondió que sí, pero no en el melodrama ‘¿Qué le pasa a mi familia?’: “Sí, yo por supuesto que le daría trabajo. En esta producción no, de momento no hay un personaje”.

Juan Osorio cree que Eleazar Gómez ya aprendió la lección

Juan Osorio asegura que le daría la oportunidad a Eleazar Gómez en una de sus telenovelas, pues considera que tiene talento.

Por último, Juan Osorio aseguró que está consciente de que el público recordará el agresivo episodio que protagonizó Eleazar Gómez, pero considera que el tiempo que pasó en prisión lo ha ayudado a aprender la lección y a ser una mejor persona con todas las mujeres.

“Las facturas se pagan caro cuando cometes errores, cuando te equivocas; entonces yo creo que aprendió mucho de esta lección”, finalizó Juan Osorio, quien recientemente despidió al actor Gonzalo Peña de la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ por las acusaciones de complicidad de abuso sexual que la actriz Daniel Berriel realizó en su contra.

¿Crees que Eleazar Gómez pueda recuperar su carrera como actor de telenovelas? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram