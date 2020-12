Eleazar Gómez recibe el apoyo de sus fans ¡Planean una marcha!

El problema legal en el que está envuelto Eleazar Gómez desde hace casi un mes sigue dando de que hablar en las redes sociales, esto luego de que se revelará que un grupo de fanáticos se encuentra organizando una marcha para manifestarle su apoyo al actor.

Tal y como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, el actor se encuentra detenido en el Reclusorio Norte desde hace un mes por los delitos de violencia familiar equiparada en contra de Tefi Valenzuela; es por ello que el club de fans Eterna Virtud ha organizado una marcha para brindar apoyo a Eleazar Gómez en las próximas audiencias.

Eleazar Gómez se encuentra detenido por los delitos de violencia familiar y su setencia será determinada el próximo 6 de enero.

Marcha de Eleazar Gómez no recibe suficiente apoyo

Según declaraciones de la presidenta de este club de fans al programa de ‘De Primera Mano’, la finalidad de dicho evento es buscar que el actor no siga siendo juzgado por el público antes de ser determinada su culpabilidad en su problema legal; de igual forma mencionó que espera que a esta iniciativa se le sumen fanáticos de otros estados.

Fans de Eleazar Gómez están decididas a mostrar su apoyo al actor y aseguran no temerle a las críticas.

Sin embargo, la vocera de este movimiento dio a conocer que la marcha de Eleazar Gómez aún no cuenta con una buena cantidad de gente para realizarlo, esto debido a que varias personas temen a las represalias que puedan recibir por mostrar su apoyo a un hombre que esta acusado de violencia doméstica.

Te recomendamos leer: Eleazar Gómez y su paso por el mundo de las telenovelas

A pesar de estas circunstancias, el club de fans de Eleazar Gómez asegura que no dejarán intimidarse por las críticas, pues consideran que su admiración por el actor es más fuerte, eso sí, no mencionaron cuál será su postura en caso de que la ex estrella de ‘La Mexicana y El Güero’ resulte culpable de los hechos que se le imputan.

¿Qué opinas de la marcha que están organizando los fans de Eleazar Gómez? Deja tu respuesta en los comentarios.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram