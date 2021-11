Eleazar Gómez presuntamente está siendo mantenido por su hermana Zoraida

Eleazar Gómez está viviendo una difícil situación tras salir de la cárcel. Ya que se ha rumorado que el actor de Televisa actualmente está pasando por una crisis financiera que ha hecho que su hermana, la actriz Zoraida Gómez, tenga que mantenerlo económicamente.

Según el periodista de espectáculos Alex Kaffie, a través de su columna del diario Heraldo de México, reveló que Eleazar ha logrado solventar sus gastos gracias al apoyo de su hermana, quien lo ha acompañado en las buenas y malas a lo largo de su vida.

Como te informamos en La Verdad Noticias, después de que se rumoró que el ex convicto no encontraba trabajo por su escándalo, fue la propia actriz quien dijo que su hermano Eleazar Gómez ahora quería enfocarse en la música tras salir de prisión.

Eleazar Gómez tuvo que vivir nuevamente con su mamá

Zoraida está apoyando económicamente a su hermano mientras logra recuperar su carrera/Foto: Turquesa News

El pasado 26 de marzo el actor de “Atrévete a Soñar” finalmente salió de la cárcel tras obtener libertad condicional. Recordemos que Gómez de 35 años fue encarcelado después de agredir físicamente a la modelo Tefi Valenzuela, la mujer con la que planeaba casarse y que ahora es su ex pareja.

Aunque han pasado casi ocho meses desde que dejó la prisión, Eleazar Gómez sigue teniendo problemas para conseguir trabajo como actor ya que su carrera se ha visto afectada por los delitos que cometió. A pesar de que en julio estrenó su canción “De Cero”, esta tampoco logró alcanzar el éxito esperado.

Como los ingresos del ex novio de Danna Paola posiblemente no están muy bien, se ha rumorado que el famoso tuvo que regresar a vivir a casa de su madre ya que ahí no paga renta, por lo que tiene techo y comida asegurada.

Eleazar Gómez afectó su carrera

Eleazar no ha sido bien recibido por el público tras salir de la cárcel/Foto: La Opinión

En noviembre de 2020, Eleazar fue arrestado por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana luego de que vecinos de Tefi Valenzuela denunciaran una agresión. Por los testimonios y videos de evidencia el actor fue trasladado al Reclusorio Varonil Norte donde estuvo en prisión preventiva justificada.

El hermano de Zoraida Gómez logró libertad condicional por tres años tras aceptar ofrecer disculpas públicas a su víctima. Además, se comprometió a tomar terapia, tratamientos psicológicos y pagar una indemnización a Tefi Valenzuela, la cual fue donada a instituciones que apoyan a mujeres que sufren maltrato y agresiones por parte de sus parejas.

A pesar de que Eleazar Gómez ha dicho estar arrepentido de sus actos, su carrera se vió terriblemente afectada y parece que tardará mucho en recuperarse.

