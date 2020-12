Eleazar Gómez pide que le otorguen el perdón y envía mensaje a su víctima

Como te hemos informado oportunamente en La Verdad Noticias, el actor Eleazaar Gomez ha pasado por un momento muy complicado, luego de querer estrangular a su prometida Tefi Valenzuela, por lo cual fue detenido por violencia.

Es por ello que, a más de un mes de haber sido detenido y trasladado al reclusorio norte, el famoso ha querido entablar comunicación con su ex pareja Tefi Valenzuela, a través de mensajes donde le pide el perdón para solucionar todos sus problemas.

Es por ello que Frank Valenzuela, hermano mayor de la cantante e influencer, ha relatado en una entrevista para Tv y Novelas, como se encuentra la cantante, quien supuestamente está decepcionada por los comentarios de actrices que se han manifestado en contra de ella, minimizando sus problemas por ser mujer.

Eleazar Gómez suplica el perdón

Según lo dicho por el hermano de la víctima, el famoso cree que no ha hecho nada malo, y que necesita solucionar esto porque se muere de hambre, y tiene que ir a trabajar, por lo que exige que le de el perdón.

“Eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”.

El hermano de Tefi Valenzuela dijo que en su momento le dijo a su hermana que lo más fácil era otorgarle el perdón y arreglar todo fuera del marco de la ley, sin embargo, hoy en día entiende que, si no hubiera podido escapar hoy en día estarían velando a su hermana.

El ex cuñado de Eleazar Gómez asegura que espera estar en la audiencia del mes de enero, pero que en caso de que no pueda acudir, estará alguno de sus padres, para no dejar sola a la víctima.

