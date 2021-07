Eleazar Gómez olvida el escándalo de su ex y acude a restaurante para festejar

Tras salir de prisión, Eleazar Gómez no ha dejado de ser tema de conversación en las redes sociales y hoy no es la excepción. El actor demostró una vez más que el escándalo que protagonizó al lado de su ex novia Tefi Valenzuela poco a poco va quedando en el olvido al acudir a un restaurante para celebrar el cumpleaños de su madre.

Su hermana, la también actriz Zoraida Gómez, compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes y videos en los cuales se le observa al actor disfrutar del lugar en compañía de su familia. Todo parece indicar que él está decidido a continuar con su vida, lo cual ha sido aplaudido por sus fans, quienes han estado a su lado todo este tiempo.

Eleazar Gómez se presume al lado de su madre

Eleazar Gómez no dudó en dedicarle un amoroso mensaje a su madre en Instagram.

Más tarde, Eleazar Gómez compartió en su cuenta de Instagram, la cual ya supera el 1.1 millón de seguidores, una fotografía donde posaba sonriente al lado de su madre, de su hermana y de su sobrino. Junto a la imagen escribió una breve felicitación de cumpleaños.

La fotografía no pasó desapercibido para sus fanáticos, quienes a través de la sección de comentarios le dedicaron buenos deseos y felicitaciones a la señora Melissa Sánchez. Asimismo, algunos aplaudieron que esté recuperando su vida y que continúe al lado de su familia, quien durante todo el tiempo que pasó en prisión le demostraron su apoyo.

¿Qué pasó con Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez?

A finales del 2020 se dio a conocer que el actor había agredido físicamente a su hoy ex novia, la modelo y cantante peruana Tefi Valenzuela.

La Verdad Noticias te dio a conocer a principios de noviembre pasado que el actor había sido detenido por agredir físicamente a su hoy ex novia, la modelo y cantante peruana Tefi Valenzuela. Posteriormente se reveló que ella lo había denunciado por los delitos de violencia familiar equiparada.

Tras más de cuatro meses en prisión, Eleazar Gómez quedaba en libertad condicional tras aceptar su culpa en los delitos cometidos. Actualmente intenta recuperar su carrera artística, pero por el momento no se ha informado de su participación en algún proyecto de Televisa, la empresa a la que pertenece.

