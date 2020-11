Eleazar Gómez fue a pedir matrimonio a su novia y terminó golpeándola

Frank Valenzuela, hermano de Stephanie Valenzuela, quien fuera agredida por Eleazar Gómez la noche del pasado miércoles, contó al programa ‘Venga La Alegría’ cómo se suscitó el pleito entre los dos; además, reveló que la modelo ya tenía conocimiento del pasado violento del actor.

“Ella tenía la pedida de mano, porque yo me comuniqué con Eleazar y él me llamó, me dijo a mí que le iba a pedir la mano a mi hermana, fueron a cenar, no sé qué situación habrá pasado en la cena”, comenzó a contar Frank Valenzuela, quien reveló que esa noche el actor y Tefi Valenzuela iban a comprometerse en matrimonio.

“Eleazar es una persona temperamental, es una persona hiperactiva, y bueno, dicen que empezaron a pelear, llegaron al departamento y ahí ya los vecinos me cuentan que hubo gritos que decían: ‘Auxilio, auxilio, me van a matar’”, contó el hermano de la modelo.

Eleazar Gómez fue detenido y enviado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte por violentar físicamente a su novia, la modelo Tefi Valenzuela.

Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela, un romance tóxico

Frank Valenzuela detalló al programa las agresiones que le propició Eleazar Gómez a su hermana esa noche: “Hasta que mi hermana se zafó de él, porque le mordió la cara y la ahorcó; mi hermana se zafó de él y bajó las escaleras, y bueno, los vecinos me dijeron que bajó semidesnuda, y ellos le ayudaron y le pusieron una bata, con eso la taparon y de ahí ya llegó la policía”.

Tefi Valenzuela está en shock tras la agresión de Eleazar Gómez.

Además, indicó que esta era la primera vez que sucedía una agresión física en contra de su hermana por parte del actor: “Yo nunca tuve conocimiento de que la agrediera ni nada”. Posteriormente confirmó que Tefi Valenzuela se había alejado de sus seres queridos para evitar tener problemas con Eleazar Gómez.

“Ella ya evitaba salir, ya casi no tenía amigos, con decirte que ella llegó a tal punto que ni me miraba a mí, con decirte que yo, siendo su hermano que soy muy pegado a ella, estuve separado, me fui a vivir a otro lado y no me veía con ella”, añadió Frank Valenzuela.

Te recomendamos leer: Eleazar Gómez quiso ESTRANGULAR a su novia y ahora está en prisión

El hermano finalizó diciendo que Tefi Valenzuela sigue ‘en shock’ y que él no ha podido hablar bien con ella sobre lo que pasó con el actor de Televisa: “Ella llora, llora y llora y no es mucho lo que puedo hablar con ella, porque si le trato de hablar de algo, de cosas diferentes, o recordarle algo, es como que ella vuelve a pensar y es como complicado”.

¿Qué opinas del caso de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela? ¿Qué crees que pase con el actor? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram