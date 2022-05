Eleazar Gómez estrena canción con indirecta a su relación con Danna Paola

Elezar Gómez dedica tema a su relación con Danna Paola

Eleazar Gómez parece haber superado todo tipo de escándalos, pues se mantiene firme y derecho en retomar sus proyectos personales.

Mucho se ha hablado sobre su regreso a la televisión o a la música, la cual ha dejado de lado tratando de resolver sus problemas legales.

Sin embargo todo parece indicar que el actor ha sido perdonado por Tefi Valenzuela, su ex novia que lo habría acusado de maltrato físico, algo muy similar a lo que se habló en su relación con Danna Paola.

Eleazar Gómez dedica tema a su relación con Danna Paola

Cuando Danna Paola lanzó el tema "Sodio", muchos internautas comenzaron a especular que iba dedicada a Eleazar, pues en el videoclip narraba un supuesto engaño con un ex novio que en realidad era gay.

Eleazar pese a no ser mencionado directamente, tuvo el valor de devolver el guiño a Danna en su canción "No me puede olvidar", donde entre frases relata "Vamos a quitarnos el disgusto, yo no soy Pablo y tú no eres mi Ariana", cantó Eleazar Gómez.

“Todo lo que está plasmado en el video no está hecho con alguna intención, está hecho para nuestras fans. No va dedicada a nadie en especial, no tiene ningún doble sentido. Plasmamos lo que nosotros le queríamos plasmar a la gente. Todo lo que aparezca en el video es mera coincidencia”, explicó Eleazar en entrevista.

¿Que le hizo Eleazar Gómez a Danna Paola?

¿Que le hizo Eleazar Gómez a Danna Paola?

El también músico estuvo en el ojo del huracán cuando años atrás sostuvo una relación con Danna Paola, quien era su compañera en la telenovela "Atrévete a Soñar".

A raíz de ello los famosos se distanciaron entre rumores de infidelidad y desde luego por aparentes maltratos físicos del actor hacia Danna.

Y a pesar de que nunca se comprobó tales hechos por parte de Eleazar Gómez, su reciente escándalo con Teffi Valenzuela le complicó el panorama en ese aspecto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!