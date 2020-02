Eleazar Gómez de dedica canción a Danna Paola "yo no soy tu Pablo"

Es bien sabido que hace unos años, cuando Danna Paola estaba en los rodajes de la telenovela atrévete a soñar, la intérprete de mundo de caramelo tenía un noviazgo con Eleazar Gómez, quién era el co-protagonista de su exitosa serie. Sin embargo los romances entre ambos actores quedaron en el pasado desde hace mucho tiempo, pero tal parece que recientemente y tras el creciente éxito de Danna Paola, Eleazar Gómez ha querido volver a traer a la luz esta relación.

Hace unos días Eleazar Gómez estrenó en YouTube su nueva canción llamada "no me puede olvidar" en donde le canta a una presunta relación del pasado, a quién le dice que él sabe que ella aún piensa en él, y qué sería bueno no quedarse con las ganas y volver a intentar aunque sea una noche de aventura.

Sin embargo hay muchos detalles que hacen referencia a que esta canción va dedicada a Danna Paola, Y es que en primer lugar esta canción Eleazar Gómez también lo grabó en el caribe mexicano, igual que Danna Paola cuando grabó "sodio", por si fuera poco la modelo que sale con Eleazar Gómez en este vídeo es muy parecida a Danna Paola, no sólo físicamente sino también en su manera de vestir.

Otro detalle que hace referencia a que esta canción es dedicada a Danna Paola es que Eleazar Gómez en algún punto dice "yo sé que fui tu primer amor", y efectivamente Eleazar Gómez fue la primera pareja sentimental oficial de Danna Paola.

Eleazar Gómez es criticado por su nueva canción

El detalle más directo en el cual Eleazar Gómez hace mucha referencia a Danna Paola, es cuando le dice "yo no soy tu Pablo, tú no eres mi Ariana" Y es que una de las canciones más exitosas de Danna Paola es justamente Oye Pablo, persona a la que Danna Paola ha estado buscando por años, además de que Danna Paola ha sido comparada con Ariana grande en muchas ocasiones por su manera de vestir.

Eleazar Gómez ha sido fuertemente criticado pues en los fanáticos aseguran que está tratando de colgarse de la fama de Danna Paola, para el poder impulsar su carrera de cantante. Asimismo Eleazar Gómez recibió numerosas críticas pues aseguran que no tiene ritmo para bailar y que tampoco tiene buena voz, pues es claro que recurrió al auto tunes para poder grabar este sencillo.

Por lo pronto Danna Paola No se ha manifestado al respecto de esta canción, habrá que esperar a que en los próximos días sea cuestionada por la prensa para saber si ya vio el video y qué le parece.

