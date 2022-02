Eleazar Gómez causa controversia al mandarle saludos a Danna Paola

Las declaraciones del actor y cantante han causado gran controversia dentro de las redes sociales.

Eleazar Gómez causó controversia en redes sociales debido a las declaraciones que realizó en un reciente encuentro que tuvo con los medios de comunicación. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que no tuvo pena alguna en mandarle un saludo a Danna Paola.

Luego de haber permanecido tres meses en prisión por haber agredido físicamente a Tefi Valenzuela, el actor está trabajando en su regreso al mundo del espectáculo, motivo por el cual fue cuestionado si estaría dispuesto a trabajar con quienes fueron sus compañeras en la telenovela ‘Atrévete a Soñar’.

“Hace mucho tiempo que no las veo, les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo contacto, pero si se diera para situaciones como en la que hoy nos estamos reuniendo, por supuesto que sí”, declaró el también cantante, de quien se ha dicho que tiene problemas para encontrar trabajo por su pasado delictivo.

Le dice no al amor pero sí a la familia

El también ex presidiario asegura que por el momento no tiene interés en el amor.

Por otro lado, el hermano de Zoraida Gómez señaló que por el momento no está interesado en el amor, pero que no descarta la idea de que en el futuro se anime a formar una familia con la mujer que él considere ideal.

“Yo ahorita en este momento no estoy en ninguna relación sentimental y tampoco estoy pensando si voy a tener una relación sentimental pronto o no, no está dentro de mis planes… En cuanto a una familia, bueno, el que yo quiera formar una familia propia eso no es ningún secreto”, añadió el intérprete de ‘No me puede olvidar’.

¿Que le hizo Eleazar Gómez a Danna Paola?

La Verdad Noticias te mencionó anteriormente que Danna Paola y Eleazar Gómez tuvieron una relación muy tóxica, misma que llegó hasta los insultos. De acuerdo a información que circula en Internet, ambos iniciaron su romance en 2010, año en el que trabajaron juntos para la telenovela ‘Atrévete a Soñar’ y cuando ella apenas tenía 14 años de edad.

Fotografías: Redes Sociales