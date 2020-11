Eleazar Gómez, actor que agredió a su novia, pasará dos meses en la cárcel

“Hey, hey, no me estés grabando, no me grabes enserio” Revelan imágenes de la detención de Eleazar Gómez, luego de golpear e intentar estrangular a su novia. �� Le piden que la suelte y él exige que no lo graben. Ya se encuentra en el Reclusorio Sur. �� pic.twitter.com/V8Kn02PVA3