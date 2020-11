Eleazar Gómez: ¿Por qué la familia de Geraldine Bazán está involucrada en su caso?

A través de La Verdad Noticias nos hemos enterado de todos los detalles acerca del caso de Eleazar Gómez, quien el día de ayer fue detenido tras haber violentado e intentado asfixiar a su novia Stephanie Valenzuela.

Sin embargo una de las situaciones que más ha llamado la atención es la presencia de la familia de la actriz Geraldine Bazán; pues no sólo su hermano Ángel Claude Ortíz es quien llevará el caso de Eleazar, sino que su madre Rosalba Ortiz fue vista en la fiscalía para apoyar al actor.

Esto ha generado una gran duda sobre la relación que tienen la familia de estos famosos actores, quienes aparentemente son más cercanos de lo que todos imaginaban. Entonces ¿por qué se han involucrado en el caso?

Durante su visita a la fiscalía, la mamá de Geraldine Bazán resolvió algunas de estas dudas destacando que fue la misma madre de Eleazar Gómez quien le pidió el favor de estar al pendiente de su hijo, pues ella por condiciones de salud no podría estarlo.

Y aunque doña Rosalba Ortiz no quiso dar más detalles, sí se mostró solidaria con el hijo de su comadre; aclarando que ellos harían todo lo posible por ayudar al actor, aunque finalmente el juez es quien dará el veredicto.

“Claro que lo vamos a apoyar, pero será el juez el que determine, yo no sé, lo queremos mucho pero no sé qué esté pasando… lo apoyamos estando con él, pero no somos justicia”