El programa Chisme No Like dio a conocer un video de la audiencia que Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela tuvieron hace algunos días; en ella, se puede ver a la cantante y modelo peruana llorar de impotencia al verse obligada a aceptar la decisión que el juez tomó para su caso.

Tras la liberación del actor mexicano, Tefi Valenzuela ha recibido duras críticas en redes sociales, sobre todo luego de que se diera a conocer que Eleazar Gómez debía pagarle la cantidad de 420 mil pesos como reparación de los daños. Sin embargo, ahora se ha filtrado un video donde ella reitera que no estaba interesada en arreglar las cosas con dinero.

De acuerdo al video revelado por Chisme No Like, la modelo peruana le dice al juez que ella no esperaba que Eleazar Gómez saliera de prisión: “No sé en qué momento se volteó la figura así, según yo tendría que haber un juicio donde se tenga una sentencia y salga culpable, que eso es lo que para mí era justicia, según las leyes mexicanas”.

Asimismo, Tefi Valenzuela agradeció el hecho de que el actor de Televisa reconociera su culpabilidad, pero que eso no lo exentaba de ser una persona agresiva: “Fuera de que mi cara ya se arregló, que ya pasó el tiempo, que estoy haciendo mi vida, yo no sé ya porque todos los días hay víctimas de esto. Eleazar no es la primera vez que golpea a una mujer”.

Tefi Valenzuela no quería dinero

Tefi Valenzuela deseaba que Eleazar Gómez tuviera una condena por la agresión que cometió en contra de ella.

Con la voz entrecortada, la modelo Tefi Valenzuela señaló que el dinero no le ayudaría a reparar los daños que ha sufrido tras la agresión: “Pero además de que me van a dar dinero por la reparación, creo que hay cosas que no se van a reparar y esto que yo voy a cargar por el resto de mi vida, no se va a pagar con esto”.

La ahora ex novia de Eleazar Gómez señaló que no había justicia en su caso: “Ahora no sé por qué la figura y la línea se movió de esta manera, pero tengo que aceptarlo, quizás, pero no siento que se esté haciendo justicia, si él no va a salir culpable, no va a recibir una sentencia, ¿realmente sienten que eso es lo que las víctimas sienten que es justo?".

Tefi Valenzuela acató la orden del juez a pesar de que no le parecía.

Tefi Valenzuela añadió: “Para mí no es justo, para mí lo justo es que sea sentenciado y que tenga su condena. Yo he tenido que pasar por el acoso de la prensa, porque su abogado trató de decir que yo estaba recibiendo dinero por entrevistas, ¡mentiras! Porque hasta el día de hoy, yo no he recibido ni un peso de esto y no me interesa el dinero en realidad”.

Finalmente, la modelo aceptó la decisión del juez, aunque no le pareciera justa: “Estoy haciendo justicia, estoy cumpliendo con mi derecho de demandar a alguien que ha golpeado a más de 4 mujeres… Si esto es justicia para ustedes, está bien, yo lo voy a aceptar”.

Fotografias: Instagram