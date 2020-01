El youtuber Jeffree Star TERMINA con su novio Nathan Schwandt, ¡Escándalo!

Jeffree Star es un youtuber y beauty vlogger que tiene una fama mundial. Cuenta con más de 17 millones de suscriptores en su canal oficial de Youtube, más de 15 millones de seguidores en Instagram, y con su marca de maquillaje “Jeffree Star Cosmetics” se ha convertido en uno de los creadores de contenido mejor pagados de internet; sin contar las diversas marcas de lujo que lo patrocinan.

Sin embargo, todos esos logros económicos y profesionales no le sirven de mucho en estos momentos, ya que Jeffree ha confesado entre lágrimas que su relación con su novio Nathan Schwandt ha llegado a su fin, después de haber estado juntos por cinco años. En un video publicado en su canal oficial de youtube, con una duración de poco más de 17 minutos, Jeffree Star revela la triste y difícil situación que está viviendo.

"Estamos a unas semanas de que Nathan y yo, ya no estamos juntos y ni siquiera sé por dónde empezar. No existe una manera fácil de decir esto, pero nos separamos. He usado mucho de este tiempo de silencio solo para intentar sanarme, ambos estamos en estado de shock, estoy devastado, estoy tan triste y el amor de mi vida ya no está conmigo", relató Jeffree Star en su video.