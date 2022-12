El vergonzoso apodo, que lastimó mucho a Jennifer López

Jennifer López es todo una guerrera, pues a lo largo de su trayectoria ha luchado contra las críticas, el racismo y la xenofobia, para lograr lo que es, hoy, una superestrella que está en el mejor momento de su carrera y su vida personal, pues se encuentra felizmente casada con Ben Affleck.

Y es que su carrera le ha costado lágrimas, sudor y sangre, pues no ha sido nada fácil, y eso nos quedó claro en el documental que cuenta un poco sobre la vida de esta latina, y que está disponible en Netflix, titulado Halftime, pues desde su estreno, ahora muchos reconocen aún más a la también actriz.

Parte de lo que se cuenta en la cinta, fue lo duró que fue la vida con la “Diva del Bronx”, pues tuvo que lidiar con burlas y apodos hirientes por su aspecto físico, asimismo JLo dio a conocer el sobrenombre por el que era conocida y que le causó graves problemas de autoestima.

¿Cuál era el apodo de JLo?

Soportó burlas por la forma de su cuerpo

Mucho antes de ser lo que ahora ha logrado, JLo pasó mucho tiempo ejercitando y practicando, ejercicios de gimnasia, por lo que su figura siempre resaltaba entre las demás jóvenes de su edad, por lo que la llamaban ‘guitarra vieja’. Este sobrenombre habría marcado su vida debido a que ella aún era una adolescente que estaba aprendiendo a conocer su cuerpo y aceptarse tal cual es.

“Toda mi vida ha sido una batalla, tras otra, para que se me escuche, para que se me vea, para que se me tome en serio”, asegura J.Lo.

Soportó muchas humillaciones

J Lo superó todas las burlas y criticas

La inquebrantable fe que se tenía en ella misma y su pasión por la música y el baile le permitieron soportar cualquier humillación pública. A pesar de los apodo o cualquier tipo de xenofobia, la Diva del Bronx se dio a respetar en el aclamado mundo hollywoodense, por ser quien es, por su música y talento; ella es la auténtica Diva del Bronx, informó La Verdad Noticias.

