¡El último tráiler de Jurassic Park: Fallen Kingdom!

Se reveló el último tráiler de Jurassic Park: Fallen Kingdom. La quinta entrega de la zaga que comenzó en 1993 bajo el mando de Steven Spielberg mostró al mundo dos minutos y medio de pura acción y dinosaurios.

Dirigida por J. A. Bayona, el filme tendrá como primicia la lucha con personas que quieren vender a estos enormes reptiles en subastas. Además, se retoma la historia que nos dejó Jurassic World, en 2015.

Protagonizada por Chris Pratt, Bryce Dallas Hayward y Jeff Goldbum, Jurassic Park: Fallen Kingdom (o el reino caído en español), promete mucha acción.

La película se estrenará el 22 de mayo del 2018 en Estados Unidos y gran parte del mundo

Recordemos que el español J.A. Bayona dirige su primera superproducción en Hollywood después de triunfar con sus tres primeras películas: 'El orfanato'(2007), 'Lo imposible' (2012) y 'Un monstruo viene a verme' (2016). El realizador deja estas pistas sobre 'El reino caído', que al parecer está dividida entre el habitual espectáculo de una aventura con monstruos y catástrofes, y un giro al género de terror más clásico:

"En la primera mitad es una película de dinosaurios en la isla, así que tienes lo que puedes esperar de una entrega de Jurassic Park. Luego, la segunda mitad se traslada a un entorno totalmente diferente con más suspense, oscuro y claustrofóbico, e incluso tiene una especie de elemento gótico, que adoro".

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, BD Wong, James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Daniella Pineda, Isabella Sermon, Toby Jones, Rafe Spall, Geraldine Chaplin y Jeff Goldblum (que vuelve a la franquicia tras saltarse las dos últimas entregas) encabezan el reparto. A continuación puedes ver dos nuevos carteles, con una frase diferente en España; en lugar de "The park is gone" (algo así como "El parque ha desaparecido") se opta por "La vida se abre camino", igual que en el teaser póster: