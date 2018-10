El último mensaje de Selena Gomez dejó a fans preocupados por su salud

Luego de la noticia del estado de salud de Selena Gomez, debido a una crisis emocional, los fans de la estrella han estado preocupados por su salud.

Recordamos que el año pasado, Selena Gomez tras haber sido diagnosticada con la enfermedad de Lupus, tuvo que ausentarse de los escenarios, debido a que su salud estaba en riesgo y necesitaba una donación de riñón, afortunadamente una amiga cercana a la artista decidió hacer un gesto muy admirable para la interprete.

La chica ex Disney tras haber recibido el trasplante de riñón, tal parece que se le presentó una baja de sus glóbulos blancos en la sangre.

En la última publicación en sus redes sociales, Selena Gomez había comentado el pasado mes de septiembre lo siguiente:

"Me tomo un tiempo libre de las redes, otra vez. Por mucho que me siento agradecida por la voz que las redes sociales me han dado, también estoy agradecida por poder alejarme y vivir mi presente. Recuerden, los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera". Comentó Selena Gomez.