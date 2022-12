Él triunfó como el ganador de MasterChef Celebrity México

MasterChef Celebrity eligió a su ganador del reality la noche de este domingo, luego de que en la gran final quedaran los destacados famosos Arturo López Gavito, Lorena Herrera y Ricardo.

No queda duda de que los tres dieron lo mejor de su conocimiento en la cocina más famosa de México, donde sorprendieron a los chefs y a sus compañeros que los acompañaron en este último programa.

La primera que abandonó la final fue la actriz Alejandra Ávalos, quien fue reconocida como el cuarto lugar del programa, dejando a los tres antes mencionados en la pelea por los primeros puestos.

¿Quién fue el ganador de MasterChef Celebrity?

Ricardo Peralta gana MasterChef Celebrity México

Al final se declaró como ganador a Ricardo, quien venció a sus compañeros y no cabía en la felicidad debido a todos los problemas que enfrentó en un principio.

Ricardo recibió el trofeo de las manos de Naty, la última ganadora de MasterChef Jr. y, al grito de “¡Loba, loba, loba!”, celebró en compañía de todas y todos.

La Loba, como se le llegó a conocer por su icónica frase a lo largo de los episodios, llenó la cocina de sazón, carisma y risas, por lo que se ganó no sólo el corazón del público, sino también el paladar de la chef Betty y los chefs José Ramón Castillo y Pablo Albuerne.

Arturo López Gabito llora en la final

El exjuez de "La Academia" se ha distinguido por la formalidad y severidad en que da a conocer su crítica generando gran controversia, aunque en esta ocasión se vio un lado más vulnerable en la cocina más famosa de México, ya que en más de una ocasión habló de sus sentimientos al borde del llanto y la final no fue la excepción al recordar cada uno de los momentos que pasó.

“Que estoy siendo yo, que salí de mí, que he pasado por muchas cosas, que estoy vulnerable y abierto. Que quiero llorar y quiero llorar toda mi vida de agradecimiento e inspiración (…) Este programa me cambió la vida, jamás voy a ser la misma persona. De haberme quebrado, ser vulnerable me retomo”, dijo López Gavito al ser cuestionado sobre su antes y después tras participar en “MasterChef Celebrity”.

