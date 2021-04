El tráiler de 'High School Musical' muestra lo que sigue para Olivia Rodrigo

Nina y Ricky van a vivir grandes distancias en la temporada 2 de 'High School Musical: The Musical: The Series', que se estrena el 14 de mayo en Disney +.

High School Musical: The Musical: The Series dio a conocer su tráiler oficial de la temporada 2 el jueves (8 de abril) antes de su estreno en Disney + el próximo mes.

Al estilo típico de Disney, los East High Wildcats se están preparando para su musical de primavera La Bella y la Bestia mientras se enfrentan a sus rivales de North High interpretando La Sirenita en los despiadados Premios Alan Menken para el Teatro Musical de la Escuela Secundaria.

Mientras tanto, la admisión de Nina ( interpretado por Olivia Rodrigo) en el Conservatorio de Actores Juveniles los obliga a ella y a Ricky (Joshua Bassett) a explorar una relación a larga distancia mientras ella se pierde el musical.

Olivia Rodrigo está lista para la segunda temporada

La segunda temporada de HSMTMTS sigue una historia similar a la de High School Musical 3: Senior Year, cuando Troy (Zac Efron) y Gabriella (Vanessa Hudgens) son de larga distancia mientras ella se dirige temprano a la universidad y casi pierde su último musical de primavera. antes de la graduación.

Mira el tráiler de HSMTMTS con Olvia Rodrigo

Las estrellas emergentes Rodrigo y Bassett escribieron nuevas canciones en solitario para esta temporada tras los grandes éxitos de sus carreras en la vida real.

El primer single de debut de "Drivers License" se convirtió recientemente en la primera canción en llegar a mil millones de streams globales en 2021 después de pasar ocho semanas en el No. 1 en el Hot 100 y Billboard Global 200.

La canción de Olivia Rodrigo 'Drivers License' Es la primera canción en llegar al Hit 1 Billion Global Streams in 2021 y nueve semanas en el Billboard Global excluyendo EE. UU. "Lie Lie Lie" de Bassett le valió un lugar en la lista destacada de artistas emergentes en Enero.

¿Te gustó el Tráiler de High School Musical: The Musical: The Series?, ¿Crees que la relación personal de Olvia Rodrigo y Joshua afecte la quimica en pantalla?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

