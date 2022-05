El tráiler de "Avatar: The Way Of Water" rompió cifras récord en su estreno.

Ha sido una larga espera para la segunda entrega de la serie "Avatar" de James Cameron, "Avatar: The Way of Water", pero afortunadamente, los fanáticos no tendrán que esperar mucho más, ya que la película está programada para estrenarse en los cines el 16 de diciembre de 2022.

La primera "Avatar" sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos en todo el mundo, con una asombrosa recaudación de $2,847 mil millones. Para una película que se estrenó en 2009, y en un mundo donde Marvel Cinematic Universe ha seguido demostrando su dominio, es realmente una hazaña increíble que "Avatar" haya logrado mantener (y recuperar) su primer lugar en la taquilla.

Sin embargo, dado que la película se estrenó en 2009, sería normal que el público del cine, en general, se preguntara si las cuatro secuelas planificadas podrían recuperar el mismo nivel de éxito. Bueno, 20th Century finalmente probó las aguas al lanzar el primer tráiler de "Avatar: The Way of Water" para que todos lo vean el lunes.

En lo que respecta al marketing, los avances son una excelente manera de medir el interés de la audiencia en un próximo proyecto. Resulta que, si los números de visualización del tráiler de la secuela de "Avatar" sirven de referencia, entonces el interés en la película es excepcionalmente alto.

Tráiler de Avatar 2 obtuvo 148 millones de visitas en su estreno

Según The Hollywood Reporter, Disney y 20th Century revelaron que el primer tráiler de "Avatar: The Way of Water" presentó algunos números realmente sorprendentes en su primer día, con más de 148 millones de visitas. Curiosamente, 23 millones de esas vistas provinieron de China.

Según el informe, esos números eclipsan los recientes avances de películas de "Star Wars", incluido el de "Star Wars: The Rise of Skywalker". En comparación con otros tráilers que se lanzaron de manera similar, solo "F9: The Fast Saga" lo supera, con 202 millones de visitas en sus primeras 24 horas.

Tráiler de Avatar 2 estalla en las redes sociales

Al examinar los tráilers individuales de las redes sociales, el tráiler de Twitter actualmente tiene 17,2 millones de espectadores y el tráiler de YouTube tiene 12 millones de visitas, ambos desde el 10 de mayo a las 10:30 p.m. ET.

La Verdad Noticias informa que, estos son números realmente increíbles que prueban que el interés en la floreciente franquicia de James Cameron sigue siendo en gran medida un fenómeno de la cultura pop.

Ahora, si "Avatar: The Way of Water" puede o no lograr el mismo tipo de éxito de taquilla que la primera película, aún está por verse, pero estos primeros números de tráiler son definitivamente prometedores.

