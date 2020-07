El trágico pasado familiar de John Travolta

Esta semana, John Travolta anunció la muerte inesperada de su esposa, Kelly Preston, de 57 años. La actriz falleció el 12 de julio, luego de una batalla de dos años contra el cáncer de seno, y Travolta alabó a la estrella por su fortaleza.

"Ella peleó valientemente con el amor y el apoyo de muchos", dijo Travolta en una publicación de Instagram, anunciando la triste noticia.

"El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados".

Esta es la segunda tragedia de Travolta y su familia. El hijo de Travolta y Preston, Jett, murió en 2009 durante unas vacaciones familiares. Tenía solo 16 años en ese momento.

¿De qué murió Jett Travolta?

En enero de 2009, mientras estaba de vacaciones con sus padres y su hermana menor, Jett Travolta murió en las Bahamas por una convulsión. Jett, que tenía un historial de convulsiones que se remontaban a la primera infancia, cayó a mitad de la convulsión y se golpeó la cabeza en el baño. Fue llevado de urgencia al hospital pero no pudo ser revivido.

Los detalles que rodean el caso siguen siendo confusos, después de que un juez llamó a un juicio nulo y luego Travolta retiró los cargos.

En ese momento, la especulación giraba en torno a que Travolta era en parte culpable de la muerte de su hijo. La fuerte participación de Travolta en la Iglesia de Scientology llevó a las personas a creer que no se tomaba en serio las preocupaciones de salud de su hijo (autismo y convulsiones).

La primera vez que la pareja admitió que su hijo era autista fue mientras testificaba. Más tarde, durante una aparición en The Doctors, Preston habló sobre la salud de su hijo.

"Era autista, tenía convulsiones y, cuando era muy joven, tenía el síndrome de Kawasaki", explicó.

Kelly Preston

Preston era una actriz y modelo estadounidense, que pasó su adolescencia viviendo en Australia. Mientras estaba en Down Under, fue descubierta por un fotógrafo que la ayudó a comenzar su carrera como modelo y actriz.

Es mejor conocida por sus papeles en películas en los años 90, en películas como SpaceCamp (1986), Jerry Maguire (1996) y For Love of the Game (1999). Antes de Travolta, Preston estaba casado con el actor Kevin Gage y tenía relaciones con George Clooney y Charlie Sheen.

Terminó su relación con Sheen a finales de los años 80, alegando que él le disparó en el brazo.

¿Cómo se conocieron John Travolta y Kelly Preston?

Travolta y Preston se conocieron en 1987 mientras ambos trabajaban en la película The Experts. Después de salir durante unos años, se casaron en 1991 en Francia, con un ministro de la Iglesia de Scientology.

Sin embargo, este matrimonio se consideró inválido y tuvieron una segunda boda en Florida poco después. Tuvieron un hijo, Jett, en 1992, y una hija, Ella Bleu, en 2000. El año después de la muerte de Jett, Preston dio a luz a otro hijo, Benjamin.

¿Cómo murió Kelly Preston?

Preston murió de cáncer de mama. En el momento de su muerte, Preston había estado luchando contra la enfermedad durante más de dos años. Ella mantuvo sus problemas de salud en privado, eligiendo someterse a un tratamiento médico sin compartirlo con el público.

"Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermosa y amorosa como tú", escribió su hija Ella.

Su última publicación en redes sociales fue un homenaje a su esposo. Ella compartió una foto con Travolta, Ella y Benjamin y una segunda imagen de Travolta con Jett.