Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¡El terrible pasado que no quiere que sepas Mhoni Vidente! Mhoni vidente, es una psíquica, clarividente de los medios de comunicación. Comenzó su trayectoria mediática en el 2009 mediante su Blog personal el cuál cada vez toma más fuerza ante las predicciones acertadas que tiene. Su apodo deriva, según él/ella de la palabra Money (dinero, en inglés). De acuerdo con una anécdota que contó a TV Notas, le decían "Moni", porque, como atraía la suerte, y esto se vincula con el dinero (money), se hizo un nombre compuesto con las letras M y H, de Mujer y Hombre, (por ser transexual).

¿De dónde surgieron sus poderes?

Salta a la fama

Salida de Sabadazo

Pero ¿Cómo era antes?

¿Te gusta más como luce ahora o como era antes?

Mhoni Vidente predicciones acertadas

Según cuenta, sus poderes se originaron en Cuba posterior a la caída de un rayo que le atravesó el cuerpo el día 13 de mayo de 1989. Mientras estaba inconsciente, soñó que iba a un lugar muy oscuro, parecido a una cueva grande, llena de gente y demonios. Mhoni se encontraba sobre un río angosto donde podía caminar sobre el agua. Según él/ella, ese lugar era donde dios castigaba a los demonios. Después vio montañas, personas y perros negros guiando a los demonios. Las personas de ese lugar la/lo querían tocar o decir algo, pero nunca entendió lo que le hablaban. De algún modo se tomó el tiempo para contar los 72 demonios de la cueva. Poco después, durante su travesía observó a una mujer blanca, de pelo negro, que venia flotando y, tocándole el brazo derecho, le dijo "Mhoni, ven". Sintió una luz cegadora, blanca y calor y frío simultáneamente. Caminó de la mano de la misteriosa mujer hasta que su abuela la despertó. El 27 de mayo se le aparece la misma mujer que ahora le dijo: "Mhoni, de ahora en adelante cambiará tu vida y dirás a la personas lo [que] vendrá en el futuro". Al parecer esta mujer no es otra que la Virgen de Fátima, personaje al que siempre alude en su blog.A partir del suceso del 27 de mayo, empieza a tener revelaciones. Comenzó trabajando en cuba dando consultas cuando conoció a Alexis Núñez, productor de "Sabadazo", un programa de variedades en México. El productor le propone trabajar 10 minutos en la televisión y hace su debut el 19 de octubre de 2011.En junio de 2014, la charlatana anuncia en su cuenta de Twitter su retiro de Sabadazo tras cortar, el 28 de mayo, relaciones amorosas con el judío con quien compartía experiencias amorosas. Mhoni cree que el corte se debió a que su pareja no pudo soportar que fuera una figura pública y a que mostró su fotografía en una de la emisiones. Llevaban tres años de novios y pensaban casarse (curiosamente no pudo prever la separación). Después cambió lo que dijo en el programa radiofónico Fórmula Espectacular. Según él/ella, el motivo que la orilló a tomar tal decisión fue económico. Su nuevo show se llamaría Pasillo TV, otro bodrio de Televisa, sin embargo, tampoco pudo predecir lo que sucedería: "". Esto lo comentó en su cuenta de Twitter.Mhoni Vidente en una entrevista reveló todo lo que sufrió en su infancia, pues sufrió bastantes abusos cuando vivía en su natal cuba, pero lo más sorprendente fue que durante la entrevista igual reveló que ella nació siendo un hombre y que pasó por un proceso hormonal y de cirugías para ser la mujer que es hoy en día. La vidente más famosa de México contó que cuando era joven tuvo que prostituirse para mantener a su abuelita y a sus primos, esto la llevó a conocer a su primer amor con uno de sus clientes, al cual dejó de ver cuando la metieron a la cárcel. También contó todo lo que tuvo que pasar cuando estuvo en prisión, pues tuvo que ofrecer su cuerpo a los custodios y a los presos para que estos no le hicieran nada, además de que ellos le ayudan a conseguir comida y algunas cosas que su familia no podía llevarle pues eran muy pobres. Cuando superó todo esto, supo que dentro de ese cuerpo de hombre estaba atrapada una mujer por lo que poco a poco fue cambiando su aspecto hasta llegar a lo que hoy vemos todos los días en televisión, aunque ahora está arrepentida de su transformación. El sitio LMSHOW publicó una fotografía donde se ve al joven cubano cuando era un adolescente y a un lado a la mujer que ha dado mucho de que hablar con sus predicciones.Algunas Predicciones cumplidas de Mhoni Vidente: – La guerra entre los Estados Unidos y Siria hace un par de años. – “Una banda completa moriría de manera trágica” : Kombo Kolombia. – La muerte de Hugo Chávez. – La muerte de un “artista famoso”, refiriéndose a Paul Walker. – Los ganadores de los premios TV y Novelas, por ejemplo del 2013. – Predicción sobre famosos. Muchos divorcios, nacimientos de hijos, embarazos y matrimonios de famosos. -La ruptura de Ricky Martin con su pareja sentimental, y el nuevo embarazo de Jacky Bracamontes, entre muchos otros sucesos de la farándula. – “Invierno crudo” (finales del 2013 e inicios del 2014). – Predicción del mundial de futbol Brasil 2014: “Veo cuatro equipos en la final: Alemania, Holanda, Argentina y Brasil. Si no es Brasil, argentina serán los campeones del mundo.” – Predijo en un programa de televisión, que dos cantantes famosos morirían antes del 11 de diciembre (2012) y uno de ellos fue Jenni Rivera (pocos días antes de esa fecha), cantante que se dice que la contactó desde el más allá. En su cuenta de twitter, Mhoni escribió al enterarse de la tragedia: “Señores, no es el momento de comentar lo que dije en MOJOE y @sabadazooficial. Dije que dos artistas muy famosos (una cantante y un actor) iban a fallecer antes del da 11 de diciembre. Por tanta energía negativa. Y en Sabadazo comenté que Jenni tenía una brujería puesta y mucha energía negativa, que se cuidara, por eso lo del divorcio, lo que le pasó en la pierna, la demanda, el pleito de sus hijas con ella y más. Muy pronto voy a dar mi opinión de lo que pasó. Por el momento guardar luto a Jenni. Dios bendiga a todos”. “…pero por la hora de su muerte, la que dijeron las autoridades fue a las 3:37, que si sumas los números dan 13, que es de buena suerte, Da de la Virgen y que significa mujer, Dios la protege, la ayuda de tanta maldad”. Y la más reciente el sismo de 7.1 que sacudió a la Ciudad de México.

Además ha hecho otras predicciones acertadas como el divorcio de Paulina Rubio y Colate y la trágica muerte de Juan Gabriel.

Después de esta escalofriante predicción cumplida, durante su participación en El Show de Don Cheto, la astróloga pidió a sus seguidores rezar.

"México está en luto total. Recen por nosotros. Lo que ven en las imágenes es poco" y al mismo tiempo agradeció los mensajes que ha recibido.

“Amigos, gracias por su apoyo y oraciones, han sido unas horas muy difíciles y complicadas aquí en CDMX, pero seguimos con la fe en alto”.

Asimismo, comentó que ya no ve otro sismo próximamente luego de dos muy fuertes que han sucedido. "Yo no veo un sismo más en México, ya no se alarmen. No estén pasando esos mensajes. Ya vivimos dos muy fuertes y tenemos que seguir viviendo".

Pero para terminar, tú eres el único que tiene la última palabra, la pregunta es

¿Crees que son muy acertadas sus predicciones?