El terrible accidente que nos arrebató a tres destacadas figuras del rock

Un suceso trágico para el mundo de la música ocurrió el 3 de febrero de 1959: Buddy Holly, Ritchie Valens y Big Bopper fallecieron en un accidente de aviación. Doc McLean quedó tan impresionado con este accidente que dedicaría una canción. Así nacía ‘American pie’.

La tragedia nos privó del talento de tres artistas que prometían grandes cosas.

El 3 de febrero de 1959, un joven repartidor de periódicos de trece años quedó conmocionado al leer la noticia que figuraba en la portada del diario que estaba que estaba vendiendo. Una avioneta se había estrellado y tanto el piloto como los tres pasajeros habían fallecido en el accidente. Estas tres personas que estaban dentro del aparato eran Buddy Holly, de 22 años, Ritchie Valens, de 17 y J.P. Richardson, alias The Big Bopper. El rock & Roll se ponía de luto.

En Estados Unidos la noticia corrió como reguero de pólvora. Resultó difícil asimilar aquella tragedia que arrebataba la vida a tres talentosos músicos.

La vida de los rokeros pioneros no era un camino de rosas. Por entonces no existían los aviones privados de lujo y su día a día se basaba en la vida en la carretera. En 1958, Budy Holly había decidido terminar con su representante, Norman Petty, Por esa época Holly estaba pensando por dificultades económicas y la manera más sencilla de sobrevivir y poder recuperarse de la mala racha echarse a la carretera para tocar sus canciones de pueblo en pueblo.

La fatídica noche del accidente, el cantante se encontraba inmerso en una gira agotadora llamada “Einter dance party”, junto a Valens y Big Bopper. Acababa de tocar en la ciudad de Clear Lake, en el estado de Iowa, y tenía que desplazarse hasta Moorhead, en Minnesota, para el concierto del día siguiente. La distancia entre las dos ciudades eran de unos 640 kilómetros, así que para ahorrarse el cansado viaje en autobús. Holly propuso a sus dos músicos. Wavlon Jennings y Tommy Allsup, pagar entre los tres el alquiler de una avioneta para llegar antes.

Buddy Holly solo contaba con 22 años de edad cuando perdió la vida en ese accidente.

Sin embargo, es anoche, la muerte no tenía apuntados en su lista los nombres de Jennings ni de Allsup. Big Bopper estaba enfermo, tenía fiebre, y suplicó a Waylon Jennings que le cediera su asiento para poder acudir al hospital a tiempo antes de la actuación. Jennings no se puedo negar. Ritchie Valens tampoco quería quedarse en tierra y trató de convencer a Tommy Allsup para que le dejara subirse a esa avioneta. Ante la insistencia, a Allsup no le quedó más remedio que dejar que decidiera la suerte y ambos músicos se jugaron el asiento a cara o cruz. Aunque la menda le otorgó la victoria a Valens, a la larga salió perdiendo.

Por otro lado, Buddy Holly y Waylon Jennings bromearon antes de despedirse. “Espero que tu autobús se estropee”, dijo Holly. A lo que Jennings respondió algo de lo que se arrepentiría con el paso de los años y que le hizo sentirse culpable durante mucho tiempo: “Entonces espero que tu avión se estrelle”.

Esta sigue siendo una de las máximas tragedias en la historia del rock.

De esta manera, los tres cabezas de cartel se subieron a la avioneta piloteada por un joven de 21 años llamado Roger Petersen. Como Moorhead no tenía aeropuerto, el avión volaría hasta Fargo, que se encontraba a tan solo 16 kilómetros del destino. Los cuatro años de experiencia del piloto no fueron suficientes para luchar contra el clima adverso y la nieve. La avioneta no llegó a Fargo, pero sí las portadas de los diarios. Se estrelló poco después del despegue, derrapó 150 metros y chocó contra una valla electrificada, provocando la muerte de los cuatro pasajeros y conmocionando a un joven repartidor de periódicos.

Doce años después, una canción recordaría este fatídico accidente. El tema era “American Pie” y su autor e intérprete, Don McLean, aquel chaval que repartía diarios.

