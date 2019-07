El tema que puso a Elvis Presley en la cima de la lista en los Estados Unidos

Un 2 de julio de 1956, el cantante estadounidense Elvis Presley, grabó en Nueva York los temas “Hound dog”, “Anyway you want me” y “Don´t be cruel”, sin saber el enorme éxito que lograría con el último, el cual fue escrito por Elvis y el compositor, cantante y pianista afroamericano Otis Blackwell, considerado uno de los pioneros del rock and roll.

"Don't Be Cruel" se convirtió en el single más vendido de Presley registrado en 1956, con ventas de más de seis millones en 1961.

La leyenda cuenta que Elvis se encerró en los RCA Victor Studios de Nueva York para una exhaustiva sesión un 2 de julio de 1956 en un afán de lograr la tom a perfecta de este tema y otros dos más que también se trabajaron esa noche: “HounD Dog” y “Way You Want Me”, con los músicos de sesión, el guitarrista Scotty Moore, Bill Black en el bajo y D.J. Fontana en batería y coros.

Aunque el crédito de producción corrió a cargo de Steve Sholes, la realidad es que Elvis prácticamente se hizo cargo de ella, pidiendo que se regrabara el piano y repitiendo tomas hasta encontrar la que lo dejó totalmente satisfecho.

“Don´ t Be Cruel” se convirtió en un tema regular de sus sets en vivo hasta su muerte en 1977, y fue acompañado a menudo con "Jailhouse Rock" o "Teddy Bear" (Let Me Be Your) durante las actuaciones de 1969.

El sencillo fue lanzado oficialmente el 13 de julio de 1956 llevando “Hound Dog” como lado B, el cual por cierto también se posicionó muy bien, pues llegó al número 2 de la listas de pop con ventas de más de un millón de copias, pero no tardó en ser superada por “Don´t Be Cruel” que llegó al número 1 tanto en la lista de pop, como en la de Country e incluso en la de R&B, vendiendo más de cuatro millones de unidades, todo un récord.

El rey estrenó el tema durante su aparición de ese año, en septiembre, en el Show de Ed Sullivan y nuevamente en enero de 1957, contando con una apoteósica recepción.

Ricardo D. Pat