El talentoso cantante Gabriel Vival habla con La Verdad

Gabriel Vival comento acerca de la decisión de la compañía de encontrar algún cover para lanzar como sencillo, pero que tras escuchar varios no quedaba convencido, hasta que le propusieron el tema “Pajarillo”, de José María Napoleón, lo que lo emocionó porque era una canción que escuchaba desde pequeño. “La íbamos a grabar así romántica pero con banda, pero les dije que no, que yo la quería hacer movida, así que le cambiamos el arreglo y quedó mucho mejor”.

Comentó que desde niño sabía que se quería dedicar al ambiente artístico, incluso con apenas 12 años fue reclutado para formar parte de una banda de La Piedad, Michoacán, de donde es originario. “Con la Norteño Banda donde cantaba y tocaba el acordeón, inició este aventura de ser cantante, pero tras cuatro años, me llegó la oportunidad con la compañía disquera Estocada Music para cumplir su sueño para ser solista”.

Gbariel Vival sabía desde niño que lo suyo sería cantar.

Reconoció que no fue una decisión sencilla, pues ganaba muy bien con la banda pues sonaba mucho por toda esa región, por lo que las dudas eran muchas, pero también estaba convencido de que el éxito es para quienes se arriesgan, así que pese a que ser solista tiene sus pros y sus contras, algunas realmente complicadísimas.

“Yo no estaba estudiado en la voz y me pasó que me salió un nódulo en la garganta por exceso de trabajo, porque eran muchas giras las que realizábamos, yo traía la pila fuerte pero no me había dado cuenta que me estaba dañando, entonces llegó un momento en que ya no pude cantar y me asuste, me dieron un tratamiento y logré salir de eso, y después tomé clases de vocalización donde aprendí a tomar aire, practiqué solfeo, afinación, todo, y fue una de las partes que fueron complicadas, prácticamente debí comenzar de cero otra vez a aprender a cantar”.

El joven de origen michoacano apenas cuenta con 21 años de edad.

Comentó que desde que se lanzó como solista hace aproximadamente año y medio ha recorrido desde el norte hasta el sur, de orilla a orilla. “Para mí es bonito, porque era algo que yo quería hacer, conocer México, pero si llega a ser pesado. Uno valora más a la familia, porque el estar tanto tiempo lejos de ella es complicado, también valoro más mi voz, ya que es mi instrumento y hay que darle su tiempo para no afectarme y no acabar mi carrera a tan temprana edad y muchas cosas más que uno va aprendiendo tanto para el crecimiento personal como el crecimiento artístico.

Aseguró que cada vez que están en el escenario adopta otra personalidad. “Lo disfruto muchísimo, en el escenario yo reviento, me siento querido, siento que soy otra persona, lo disfruto al máximo, me apasiona el escenario, en donde saco lo mejor de mí”.

Finalizó diciendo que a corto plazo cerrara la gira de promoción del tema “Pajarillo”, que es tercer sencillo del disco y de inmediato preparará otro material discográfico que deberá salir este mismo año.

Ricardo D. Pat