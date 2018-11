El supuesto galán de Sherlyn ¡sale con otra!

La actriz Sherlyn ha hecho evidente su nueva relación con uno de los cantantes de Rio Roma, tras los cuestionamientos que lo venían siguiendo, en la semana confirmó por fin para un programa de espectáculos, que efectivamente sostiene una relación sentimental con José Luis, uno de los integrantes del dueto Rio Roma. }

Los rumores surgieron después de que se supo que fueron a festejar a Europa el cumpleaños de la actriz, pero el cantante sólo se refirió a que se encontraron allá y se saludaron, que nada más fue una coincidencia el que ambos se encontrasen allá.

Pero ahora lo más sorprendente de todo no es eso, sino que comenzado a circular que además de Sherlyn, el cantante de Rio Roma, también sale con Gabriela Prieto, una conductora de deportes de Televisión Azteca, de acuerdo con el programa de “Caiga Quien Caiga”.

La información ya ha trascendido hasta en una conocida revista de espectáculos, donde se afirma que Gaby y José Luis tuvieron un romance hace unos meses, pero que rompieron porque a ella no le gustaba la forma en como él llevaba su vida, sin embargo, al parecer, el cantante no pierde la oportunidad y no deja de llamarla y pedirle un encuentro.

Después de esta información, la actriz no ha emitido ningún comentario de su posición ante los hechos que se hacen de José Luis Roma y su relación actual con la conductora de deportes.

Ve aquí el video donde confirmó su relación con el integrante de Rio Roma