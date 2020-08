“El show de Kelly Clarkson” regresa al estudio pese a pandemia por Covid-19

Kelly Clarkson pasó parte de la pandemia de COVID-19 en su rancho en Montana, donde estaba filmando episodios remotos semanales de su programa de entrevistas matutino. Sin embargo, la estrella del pop y presentadora ahora está de regreso en Los Ángeles y sustituye a Simon Cowell en America's Got Talent.

La ganadora de American Idol también se está preparando para regresar al estudio para la segunda temporada de The Kelly Clarkson Show. La serie de entrevistas regresa al lote de Universal Studios para comenzar a filmar episodios de la segunda temporada a principios de septiembre.

La segunda temporada de este show se estrenará el 21 de septiembre, mientras que el programa también transmitirá cinco episodios originales adicionales la semana del 14 de septiembre como una cuenta regresiva para la nueva temporada.

Según varios medios el programa se grabará frente a una audiencia de estudio virtual en vivo. La medida permitirá que Clarkson y sus invitados famosos interactúen con la audiencia, a pesar de los desafíos que enfrenta COVID-19.

Esta es la más reciente producción que atrae a los fanáticos de una manera diferente debido a la pandemia, pues “The Masked Singer”, mejor conocido como “¿Quién es la máscara? también está trayendo la votación de los fanáticos por primera vez con su regreso al estudio.

Kelly Clarkson triunfa con su exitoso show

El Show de Kelly Clarkson es producido y distribuido por NBC Universal Television Distribution, se transmite en el 100% del Estados Unidos en más de 200 estaciones, con NBC O & Os como el grupo central de estaciones.

En esta nueva temporada todos los rigurosos protocolos de salud y seguridad estarán vigentes para el regreso de la ganadora de American Idol y su equipo al estudio en septiembre. La producción cumplirá con las pautas de seguridad de NBC Universal, la guía de los CDC y las órdenes estatales y locales.

NBCU firmó a Clarkson, quien produce junto con el showrunner Alex Duda y Brandon Blackstock, una segunda temporada en noviembre pasado después de que el programa obtuvo fuertes índices de audiencia y se convirtió en el nuevo show de entrevistas más visto en siete años, con un promedio de 1.6 millones de espectadores.

A partir de abril, la cantante de Since U Been Gone produjo un episodio por semana desde Montana y también introdujo videos intersticiales de Messages from Montana en episodios ya producidos.

Durante el cierre de la producción, The Kelly Clarkson Show pudo continuar transmitiendo nuevos episodios, habiendo tenido una pila de episodios en reserva y una serie de episodios que se habían programado previamente pero que se habían anticipado para la cobertura del evento actual.

El programa también dio el paso de transmitir ediciones originales durante el verano con episodios filmados en Montana y desde la casa de la cantante y conductora en Los Ángeles.