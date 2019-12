El señor de los Anillos la serie, enlista a una artista más a sus filas

Se sabe desde hace algunos meses que Amazon trabaja en una nueva serie de El señor de los Anillos, desarrollada en el universo de la Segunda edad, creado por J.R.R. Tolkien. Se ha escuchado que este nuevo proyecto estará ambientado cientos de años antes de los acontecimientos que vimos en las entregas de la saga principal de los libros y películas. Donde pudimos conocer un universo poblado por hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos o los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas.

Hace poco, circuló la noticia que las agencias de modelos buscaban a personas con rasgos característicos para formar parte de la producción del Señor de los Anillos e interpretar a todos los integrantes de las razas antropomorfas de la historia.

Recientemente la producción de la serie ha anunciado que encontraron a la persona perfecta para interpretar a Galadriel, la elfa del clan Noldor, hija de Finarfin y Eärwen y hermana de Finrod, Orodreth, Angrod y Aegnor. Esperando que pueda superar la actuación de Cate Blanchett en la trilogía de Peter Jackson.

Y se trata de más ni menos de la actriz de teatro y cine Morfydd Clark, una joven actriz, nacida en la ciudad galesa de Cardiff, se formó en el Drama Centre de Londres, y en 2016 fue reconocida como "estrella internacional del mañana" y ahora será parte del Señor de los Anillos.

En los escenarios, ha actuado en obras como El jardín de los cerezos , El rey Lear , Las amistades peligrosas, Romeo y Julieta , Violence & Son, Blodeuwedd y No Other Day Like Today.

El señor de los Anillos, será la serie con la que Amazon probará suerte para promocionar su servicio Amazon Prime y se podría colocar como la serie más cara de la historia antes de Games of Thrones de HBO.

La producción de la serie se ha visto envuelta en muchos dramas, como que se contaba con la participación de una serie de actores y algunos de ellos han tenido que salirse del proyecto por diferentes razones.

El proyecto se encuentra aún tomando forma y se tiene anunciado que su estreno no será antes de 2021, con lo que se espera que la plataforma de Amazon tenga algún proyecto extra en puerta para reemplazar el tan esperado estreno de la serie del Señor de los Anillos.

