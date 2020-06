El sello discográfico de Drake y Ariana Grande elimina el término “urban”/Foto: Telemundo

La compañía, que alberga a Drake y Ariana Grande, Republic Records, dijo que ya no usará el término "Urban" para describir "departamentos, títulos de empleados y géneros musicales". "Alentamos al resto de la industria de la música a hacer lo mismo", agregó. El término a menudo se considera una generalización que margina la música de los artistas negros.

"'Urban’ (urbano) es una generalización perezosa e inexacta de varias formas de arte culturalmente ricas", dijo el presentador de radio DJ Semtex a la revista Music Business UK en 2018.

"Desprecio la palabra", agregó. "Conozco artistas que hacen hip-hop, grime o rap. No conozco a nadie que haga música urbana. La connotación de la palabra no tiene un peso positivo", coincidió Sam Taylor, vicepresidente senior de Kobalt Music, en una entrevista con Billboard en 2018. "Está degradando el increíble impacto del R&B, el soul y el hip-hop en la música".

¿Qué es la música urbana?

El término se remonta a mediados de la década de 1970, cuando el DJ negro de la radio de Nueva York, Frankie Crocker, acuñó la frase "contemporáneo urbano" como una etiqueta para la mezcla ecléctica de canciones que tocó, que abarcó todo, desde James Brown hasta Doris Day.

En ese momento, el sello no tenía connotaciones negativas, pero, después de acortarse a "urbano", comenzó a usarse como un todo para la música creada por músicos negros, agrupándolos efectivamente en una categoría, independientemente del género.

Republic Records reflejó la creciente incomodidad en torno al término en una declaración anunciando que eliminaría la palabra del vocabulario de su compañía. "'Urban' está enraizado en la evolución histórica de los términos que buscaban definir la música negra", dijo.

"Como con gran parte de nuestra historia, la connotación original del término urbano no se consideró negativa. Sin embargo, con el tiempo el significado y las connotaciones de 'urbano' han cambiado y se ha convertido en una generalización de los negros en muchos sectores de la música. industria, incluidos empleados y música de artistas negros.

Si bien este cambio no afectará y no afectará estructuralmente a ninguno de nuestro personal, eliminará el uso de este término anticuado. "Alentamos al resto de la industria de la música a considerar hacer lo mismo, ya que es importante dar forma al futuro de cómo queremos que se vea, para no adherirse a las estructuras obsoletas del pasado".

Otras disqueras que usan el término urban

La etiqueta, cuya lista también incluye a The Weeknd, Nicki Minaj, Post Malone y Taylor Swift, también anunció la formación de un "comité de acción" para abordar los problemas de justicia social.

La compañía de gestión Milk & Honey, cuyos compositores han contribuido a los éxitos de Drake y Rick Ross, The Chainsmokers, Dua Lipa y Selena Gomez también declararon que "eliminaría formalmente el término 'urbano' en nuestra compañía".

En un comunicado publicado en las redes sociales, decía: "Ya no usaremos el término ya que creemos que es un paso importante hacia adelante y una palabra obsoleta, que no tiene lugar en 2020 en adelante".

La medida se produce a raíz de las protestas generalizadas en los Estados Unidos y el Reino Unido por la muerte de George Floyd en Minneapolis hace dos semanas.

Un oficial de policía blanco fue filmado arrodillado en el cuello del Sr. Floyd durante casi nueve minutos, mientras que el hombre de 46 años repitió varias veces: "No puedo respirar". Más tarde fue declarado muerto en el hospital. Su muerte llevó a cientos de miles a salir a las calles exigiendo justicia racial.

La industria de la música respondió pausando el trabajo durante un día la semana pasada, con Universal Music, la empresa matriz de Republic Records, estableciendo un "grupo de trabajo para acelerar nuestros esfuerzos en áreas como la inclusión y la justicia social".

Sin embargo, otros han dicho que la industria necesita un cambio sistémico generalizado, en lugar de "escaparatismo".

"¿Por qué la música negra genera millones y millones de dólares al año y, sin embargo, ninguna de las compañías tiene un número significativo de empleados de color, y mucho menos en la suite ejecutiva?" preguntó el abogado de la industria musical Ronald E. Sweeney en una carta abierta publicada el domingo.

Sweeney, que ha representado a personajes como James Brown, P Diddy y Public Enemy, elaboró un plan de 12 puntos para abordar lo que llamó "el elefante en la habitación", que incluye la igualdad de remuneración y la creación de un programa de tres años para capacitar a personas de origen minoritario para roles ejecutivos. "(Esto) es lo que parece un cambio significativo y real", escribió. "Entonces, veamos qué haces".