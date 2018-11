El secreto de Jennifer López para lucir un cuerpo de infarto

La cantante estadounidense Jennifer López constantemente comparte en sus redes sociales detalles de su rutina de vida saludable. Y es que la dieta y el ejercicio le han hecho tener uno de los cuerpos más deseados de Hollywood.

A decir verdad, JLo tiene una dedicación absoluta al gimnasio, además de ser muy cuidadosa en cuanto a los alimentos que consume, aunque ha llegado a admitir que se da un cierto margen de flexibilidad para comer lo que quiere sin importar la hora del día.

LA COMIDA FAVORITA DE JENNIFER LÓPEZ

La actriz y cantante indicó que su comida favorita son las chuletas de cerdo con arroz y verduras que prepara su madre; una comida típica de su natal Puerto Rico.

“Cuando me mudé a Los Angeles, llamé a casa y pensé: Mami, extraño tu cocina. Así que le pedí que me enseñara a preparar las recetas por teléfono”, admitió.

Además, recalcó que cuando tiene hambre no le importa comer su platillo favorito sin importar la hora, ya que ella no sigue la regla de no ingerir alimentos después de las 18:00 horas, a como sugieren varios nutricionistas para no subir de peso.

CONSEJOS DE DIETA DE JENNIFER LÓPEZ

La artista latina admitió que los sacrificios son esenciales; en su caso, ella nunca bebe alcohol o café, además de evitar la sal y el azúcar de su dieta. No obstante, Jennifer López inicia su día con un batido de proteínas para darle mucha energía.

"La proteína es mi opción cuando empiezo a tener antojos. Me llena y me mantiene satisfecha por más tiempo, además de ser un gran combustible para los músculos”, dijo la cantante.

TODO CON CALMA

López ha resaltado la importancia de ser realista a la hora de comer, pues aconseja no llegar al extremo de castigarse si se comete un error o por comer una papa frita, simplemente se trata de constantemente mejorar los hábitos alimenticios e intentar hacerlo bien.