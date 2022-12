"Él se esconde en las faldas de la mamá" dice Alfredo Adame sobre Gustavo Adolfo

El pasado miércoles 7 de diciembre Gustavo Adolfo Infante dio a conocer en el programa de televisión “Sale el Sol” que un juez determinó que existía elementos suficientes para vincular a proceso a Alfredo Adame por ofender a la mamá de Infante a principios de este 2022.

Tras lo ocurrido, el polémico conductor no se quedó callado y reaccionó a las declaraciones de Gustavo, dejando en claro que la demanda no le preocupa y que no habría consecuencias legales en su contra, y que lo que podría ocurrir es que pague una multa y tomar cursos.

Cabe mencionar que en La Verdad Noticias te compartimos las declaraciones que hizo Gustavo Adolfo Infante tras la polémica, pero ahora Adame habló con la periodista Inés Moreno, a quien le comentó qué ocurrió en la audiencia, donde se le acusa por ofender a la mamá del presentador.

Alfredo Adame arremetió contra Gustavo Adolfo Infante

Adame y Gustavo Adolfo Infante están envueltos en la polémica

Durante la entrevista, Adame comentó: “Él se esconde en las faldas de su mamá, y entonces, pues, me acusan de haberla discriminado, y pues yo conteste. Fui a la audiencia de vinculación y la juez sí encontró elementos para vincularme a proceso”. Dijo, por lo que buscará con su equipo legal la forma de apelar la decisión.

El conductor comentó que lo que podría pasar es que le pongan una multa de 16 mil 220 pesos y que lo manden a un curso de anti discriminación, y que se dieron tres meses para la investigación. Por otro lado, comentó que no le quita el sueño ni le afecta en lo más absoluto.

El conductor Alfredo Adame no ha revelado si tiene una nueva novia, luego de haber terminado su relación amorosa con Magaly Chávez, quien finalizó el noviazgo por las actitudes del famoso.

