"El se aprovechó de mí" Kate del Castillo lanza fuerte acusación contra Sean Penn (VIDEO)

Uno de los casos más polémicos de los últimos años es sin duda la captura de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El chapo” considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, y el cual estaba fuertemente relacionado con la estrella de “La reina del sur” Kate del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn.

Ahora tras la captura e inminente condena de “El chapo” un nuevo escándalo surge involucrando a Kate del Castillo y Sean Penn.

¿Qué pasó con Kate del Castillo?

Se sabe que ambos actores se encontraron en múltiples ocasiones con el famoso capo de la droga, lo que resultó perjudicial para el ya que se reveló que tras la convivencia que tuvieron, Sean Penn fue un elemento crucial para la captura del narcotraficante, por lo que incluso fue considerado como un héroe.

Aunque ahora Kate del Castillo está dispuesta a desenmascararlo tras la impactante confesión que hizo acusándolo de poner su vida en riesgo.

“La puso, la puso totalmente, una y otra vez y no nada más puso mi vida en peligro sino que me usó como carnada y luego no me protegió. Lo dijeron ya en el juicio abiertamente, que él les ayudó a agarrarlo. Sean Penn nunca imaginé, en mi vida, que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos”.

La famosa actriz mexicana ofreció una entrevista para Telemundo, donde reveló que las acciones con doble propósito de Sean Penn pudieron haberle costado la vida, ya que afirma que tras enterarse de que el actor estadounidense fue una pieza clave para dar con el paradero de “El chapo” se dio cuenta de que Sean Penn la utilizó como carnada.

Aunque al parecer “El chapo” no la culpa, ya que le envió un mensaje asegurándole que no tiene nada que temer pues su vida no se encuentra en peligro por represalias tras su captura, pues incluso la misma actriz confesó que el chapo jamás a lastimó e incluso la protegió, a lo que Kate del Castillo aprovechó para enviarle a Sean Penn el siguiente mensaje:

“Le deseo de verdad que sea mejor persona, porque lo necesita. Es una persona que a mí me destrozó, me puso en riesgo, no me cuidó ni siquiera, se metió en mi cama. Que Dios lo cuide, porque lo va a necesitar”.

