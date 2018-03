"El reportero estaba molestándolo y acosándolo": Defiende Eugenio Derbez

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo también resultaron inmiscuidos en el altercado que tuvo Eduardo Yáñez con el reportero Paco Fuentes del programa “El Gordo y La Flaca” durante un evento en Estados Unidos, pues el comediante y su esposa se encontraba a escasos metros del actor cuando sucedió el problema. Agencias/Diario La Verdad California Ante la reacción que tuvieron estos famosos, han surgido diversos comentarios al respecto, pues mientras algunos sólo hacen referencia a sus gestos, otras personas han juzgado su actitud al no ayudar al reportero tras la agresión. https://www.youtube.com/watch?v=j3xbP6Ol9hQ Al respecto del tema, el periodista Javier Poza durante su programa radiofónico cuestionó a Derbez, quien explicó: “estábamos hombro con hombro mi querido Javier, eres la primera persona con la que hablo, yo creo que vas a hacer la única porque no me gusta hacer más polémica”. “Llego yo e iba a saludar a Eduardo pero cambié de entrevista, empiezo a dar mi entrevista e incluso me empiezo a distraer (…) porque me empezó a llamar la atención, y fíjate que en ningún momento estoy justificando la violencia ni la actitud de Eduardo para nada, pero si fue muy molesto la manera en que el reportero empezó a picarlo, y a picarlo, y a picarlo, entonces yo estaba con un ojo al gato y otro al garabato, porque yo dije, la vi venir, nunca pensé que lo fuera a golpear jamás, pero la vi venir porque dije ahorita no tarda Eduardo en enojarse, entonces yo estaba pensado ahorita le va a contestar y se va a armar aquí a lado, y la vi venir porque el reportero estaba realmente incisivo, estaba picándolo, estaba molestándolo, acosándolo, porque el primero muy amablemente le dijo yo no hablo de mi vida personal y trato de evitarlo y él seguía”, explicó el actor. Finalmente, Eugenio habló de los encontronazos que ha evitado con la prensa durante este tipo de eventos. “A mí me ha tocado en las alfombras rojas reporteros que van a molestar, que van a picarte, que van a sacar lo peor a ti en la alfombra roja y no hay que engancharse, pero en este caso Eduardo se enganchó, son temas que duelen, que seguramente a Eduardo le duelen y no creo que sea agradable estar pasando por esta situación. (…) De primera mano te lo puedo decir, minutos antes de que sucediera esto yo estaba muy incómodo porque el reportero estaba moleste, y moleste, y moleste a Eduardo y sí, el reportero tuvo mucho que ver”. Agencias México

