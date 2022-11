El regreso de Sugey Ábrego desata la polémica en “Las estrellas bailan en Hoy”

“Las estrellas bailan en Hoy”, se ha posicionado como uno de los realities favoritos del público mexicano, ya que gracias a él pueden ver a los artistas del momento salirse de su zona de confort, al preparar distintas coreografías para obtener las calificaciones más altas.

De igual manera, no podemos olvidar al panel de jueces, con quienes en ocasiones han tenido enfrentamientos algunos de los participantes, como fue el caso de Luis 'Potro' Caballero, quien se le fue con todo a Ema Pulido, con la finalidad de defender a su pareja Manelyk González.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te traemos información completamente nueva sobre el reality “Las estrellas bailan en Hoy” ya que todo parece indicar que una de las parejas eliminadas podría regresar a la competencia, situación que aparentemente no fue del agrado de todos los concursantes.

¿Sugey Ábrego regresará a “Las estrellas bailan en Hoy”?

Como bien recordarán, Sugey Ábrego y Silverio Rocchi fueron eliminados la semana pasada, ya que ambos no tuvieron el tiempo suficiente para ensayar, porque la actriz había tenido un compromiso familiar.

Cabe mencionar, que supuestamente tendrán la oportunidad de regresar a la pista de baile, por lo que algunos de sus compañeros no estaban de acuerdo, como es el caso de Romina Marcos, Ferka y Jorge Losa, no obstante, será el público quien decida si regresan o no.

¿Qué hace Sugey Ábrego?

La actriz Sugey Ábrego

Sugey Ábrego, es una actriz que comenzó sus estudios en el Centro de Educación Artística mejor conocido como el CEA de Televisa y también tiene gran preparación en ballet, disciplina que llevó a cabo en el Centro Nacional de las Artes.

No obstante, es importante señalar que actualmente tiene su propia cuenta de OnlyFans misma en la que ha obtenido buena respuesta, ya que tiene un gran número de seguidores, quienes no se pierden ningún solo detalle de la famosa.

