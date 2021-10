El regreso de Adele eleva todo su catálogo de streaming

Con la emoción en torno al primer álbum nuevo de Adele en seis años que llevó su sencillo debut, "Easy On Me", a la cima de la lista Billboard Hot 100 , los fanáticos también han acudido en masa a su catálogo a un volumen sin precedentes. Esa es una noticia particularmente buena para XL, el sello independiente que firmó por primera vez con la estrella del Reino Unido hace 15 años y ahora ha reclamado los derechos de sus viejos álbumes en los EE. UU. Después de licenciarlos a Sony desde el principio.

Esta semana, Adele se unió al exclusivo club de superestrellas que incluye a Taylor Swift , Drake , BTS y Ariana Grande para lanzar un nuevo ciclo de álbumes el año pasado con un sencillo No. 1. Con su lanzamiento el 15 de octubre, su balada de piano , "Easy On Me " , obtuvo altos números de transmisión para encabezar el Hot 100, convirtiéndose en su quinto sencillo número 1 antes de su cuarto álbum de estudio, 30 .

Sin embargo, el exitoso regreso de Adele ha sido diferente a los principales debuts de sus compañeros de una manera significativa: su única canción nueva está haciendo que todas sus canciones más antiguas, sí, todas , también aumenten dramáticamente en las plataformas de transmisión.

Mientras “Easy On Me” corona el Hot 100 en su primera semana completa de lanzamiento (el sencillo debutó en el puesto 68 en la lista de la semana pasada basándose únicamente en sus primeras cinco horas de disponibilidad), los oyentes también han acudido en masa a sus viejos álbumes. Para la semana que finalizó el 21 de octubre, el total de transmisiones a pedido en EE. UU. Para el álbum 19 de Adele de 2008 , 21 de 2011 y 25 de 2015 aumentaron un enorme 93% a 11.34 millones de transmisiones, 79% a 25.86 millones y 93% a 33.39 millones, respectivamente. en comparación con la semana anterior, según MRC Data.

Las ventas de Adele

Varias canciones obtuvieron aumentos de transmisión aún mayores: 25 sencillos "When We Were Young" aumentaron un 96% en transmisiones semana tras semana a 6.69 millones, mientras que los cortes profundos "Water Under The Bridge" y "All I Ask" aumentaron 123% a 2.94 millones y 122% a 4,35 millones, respectivamente. Los cuatro anteriores Hot 100 No. 1 de Adele - "Rolling In The Deep", "Someone Like You", "Set Fire to the Rain" y "Hello" - se transmitieron al menos un 70% más.

El efecto nuevo-single-lift-all-boats no se limita a los EE. UU. Ya que "Easy On Me" encabeza el Billboard Global 200 y el Billboard Global Excl. En las listas de Estados Unidos , 10 canciones adicionales de Adele llegan a ambas listas, lideradas por "Someone Like You", un éxito que tiene más de una década, en el puesto 33 en Global 200 y en el puesto 38 en Global Excl. Cuenta de EE. UU. (Curiosamente, este efecto no se ha cruzado a la radio de Estados Unidos: en los primeros cinco días de “Easy On Me”, todos los mayores éxitos de Adele fueron ligeramente hacia abajo en giros en la cartelera ‘s de todos los formatos, con sede en audiencia canciones Radio diagrama , potencialmente porque los programadores tuvieron que hacer espacio para su nueva canción en sus rotaciones).

Los artistas importantes a menudo cubren las listas de éxitos, en particular aquellos que incorporan datos de transmisión, con canciones sobre los lanzamientos de nuevos álbumes; el mes pasado, por ejemplo, las 21 canciones de Certified Lover Boy de Drake debutaron en el Hot 100 en su primera semana de lanzamiento. Sin embargo, un nuevo sencillo nunca antes había provocado este tipo de rebote en el catálogo de varios álbumes de un artista en la era del streaming, un testimonio del continuo poder comercial de Adele, que estableció el récord de ventas de álbumes de una sola semana en 2015 con 25 .

"El efecto que hemos visto en su catálogo no tiene precedentes para un lanzamiento único", dice el jefe de éxitos globales de Spotify, Ned Monahan , quien señala que Adele tenía cuatro canciones de catálogo en su lista de los 50 principales mundiales una semana después de lanzar "Easy On Me."

“Como Spotify es una plataforma para el descubrimiento, los nuevos lanzamientos tienden a conducir siempre a un repunte general en el consumo del catálogo porque sirven como un recordatorio para el fan de cuánto ama el resto de la música de ese artista. Dicho esto, el aumento astronómico del catálogo de Adele quizás habla de la forma en que su música llega a una audiencia tan amplia, que abarca generaciones y géneros ".

También habla de cuánto tiempo han tenido que esperar los fanáticos de Adele hasta los 30 , que saldrá el 19 de noviembre en Columbia, en comparación con la brecha promedio entre álbumes de sus compañeros A-listers. Mientras que artistas como Swift, Drake, BTS y Grande rara vez pasan más de tres años sin un nuevo álbum, Adele ha cumplido seis desde que lanzó 25 , sin música nueva y pocas actuaciones intermedias.

Adele regreso a la musica con Easy on Me

Ese silencio relativo ha obligado a los oyentes a volver a visitar el catálogo de Adele anticipándose a lo que está por venir, con la ayuda de los principales servicios de transmisión. Listas de reproducción destacadas como 'Adele Essentials' de Apple Music y 'This Is Adele' de Spotify ayudaron a promover “Easy On Me”, así como canciones de los primeros tres álbumes de Adele, que han obtenido un total combinado de 33.04 millones de unidades de álbumes equivalentes hasta la fecha.

Ese impulso en el catálogo de Adele en los EE. UU. Es una bendición para XL Recordings . Para los primeros tres álbumes de Adele, XL obtuvo la licencia de los lanzamientos a través de Columbia Records de Sony Music en los Estados Unidos y América del Sur, que funcionó y promovió los discos. Pero esos lanzamientos ahora han vuelto a XL / Beggars Group para los EE. UU., Que siempre ha manejado el catálogo a nivel mundial, XL le dice a Billboard . 19 volvió a XL en diciembre de 2019, mientras que las otras dos licencias finalizaron en diciembre de 2020.

En la semana que finalizó el 21 de octubre, la primera semana completa desde que se lanzó “Easy On Me”, el catálogo anterior de Adele obtuvo más de 66.000.000 de transmisiones de audio a pedido en los EE. UU. Eso valía alrededor de $ 350,000 a XL, según las estimaciones de Billboard . (Adele recibiría una parte de eso en función de su contrato de grabación con la compañía).

Ahora Adele tiene un contrato directo con Columbia, y con 30, el sello lanzará el primer álbum de la superestrella del Reino Unido que está de lleno en la era del streaming. En 2015, cuando se lanzó 25, las transmisiones de audio a pedido de EE. UU.

Totalizaron 145 mil millones durante el año; hasta la semana que finaliza el 21 de octubre, ese total es de 789 mil millones para 2021. Mientras tanto, las ventas de álbumes tradicionales se han desplomado, con 241 millones de álbumes vendidos en los EE. UU. en 2015, en comparación con los 81 millones hasta ahora en 2021.

Basado en cómo “Easy On Me” ha comenzado en las plataformas de transmisión, 30 podría lograr el tipo de debut que domina las listas de transmisión y ayuda al catálogo de Adele a mantener su nuevo ritmo.

"Creo que es justo decir que la anticipación de la nueva música de Adele siempre será enorme", dice Monahan, "pero la interpretación de 'Easy On Me' ha superado las expectativas".

