El regreso a Hollywood será "muy difícil" para Amber Heard tras el juicio.

Después de la humillación en la sala del tribunal, Amber Heard ahora enfrenta el ostracismo en Hollywood. "¿Amber realmente trabajó alguna vez en Hollywood?" un productor de Hollywood dijo al medio estadounidense Page Six.

“¿En qué otra cosa ha estado realmente aparte de la película 'Aquaman'? No creo que ella haya sido nunca realmente un boleto caliente, Johnny la hizo interesante”.

Conocida por su aspecto rubio de Hitchcock, Heard apenas era un nombre familiar cuando se juntó con Johnny Depp en el set de "The Rum Diaries" en 2011. Ahora todos saben quién es ella, solo que no de la manera que ella quería.

Johnny Depp ganó el juicio contra Amber Heard

El regreso a Hollywood será "muy difícil" para Amber Heard tras el juicio.

Esta semana, un jurado falló a favor de Johnny Depp después de un juicio por difamación de seis semanas que se apoderó del mundo: descubrió que Heard había actuado con malicia cuando escribió en un ensayo del Washington Post de 2018 sobre haber sido abusado y otorgó a Depp $10 millones en daños compensatorios.

Posteriormente, cuando Depp publicó una declaración en las redes sociales diciendo que el jurado "me devolvió la vida", las celebridades a las que les gustó incluyeron a Zoe Saldana, Emma Roberts, Gemma Chan, Taika Waititi, Jennifer Aniston, Henry Golding, Riley Keough y LaKeith Stanfield.

Hollywood le da la espalda a la actriz Amber Heard

El regreso a Hollywood será "muy difícil" para Amber Heard tras el juicio.

La Verdad Noticias informa que Hollywood parecía haberse vuelto contra Heard, quien afirmó que fue víctima de abuso doméstico por parte de Depp, incluso antes de que terminara el juicio. “Créanle a todas las mujeres… excepto a Amber Heard”, bromeó Chris Rock durante una aparición de stand-up en mayo.

“No tengo ninguna duda de que Johnny emergerá con su buen nombre y su maravilloso corazón revelados al mundo”, publicó en Instagram la coprotagonista de Depp en “Dark Shadows”, Eva Green, el 19 de mayo.

En cuanto a Heard haciendo su propia espalda en Tinseltown, una fuente de alto nivel del estudio le dijo a Page Six: "Creo que será muy difícil para ella". Incluso algunas personas que alguna vez consideró apoyo se han alejado. Las fuentes también dijeron que Heard ya no es cercana a su ex novio Elon Musk.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.