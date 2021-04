El reboot de “Sex and the City” tendrá nuevamente en su elenco a John Corbett

John Corbett volverá a interpretar su papel de Aidan Shaw en el próximo reboot de HBO Max de Sex and the City, titulado And Just Like That ..., reveló el actor de 59 años al medio Page Six. Además aseguró que tendrá participación en varios capítulos.

"Voy a hacer el espectáculo", dijo, y agregó que retomar su papel es "muy emocionante" para él. Si bien Corbett no compartió ningún punto de la trama del muy esperado reinicio, sí reveló que cree que estará en "bastantes" episodios.

"Me gustan todas esas personas. Han sido muy amables conmigo", dijo sobre el elenco que regresa, que incluye a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Kim Cattrall es no regresar para el reinicio.

John ha confirmado que estará en la nueva versión de Sex and the City/Foto: Daily Mail

Personajes que podrían regresar a Sex and the City

El actor John Corbett protagonizó Sex and the City de 2000 a 2003, como el novio diseñador de muebles de Carrie Bradshaw (Parker), solo superado por su eventual esposo, Mr. Big de Chris Noth. Repitió su papel en la película de la franquicia del 2010, Sex and the City 2.

En cuanto a si el otro hombre principal de Carrie hará su regreso de SATC, Noth insinuó que lo hará después de que Page Six informara lo contrario. Después de leer el informe de que Noth no aparecería, un fan en Instagram le pidió que "reconsiderara".

"Bueno. Si Page Six lo dice... Debe ser verdad", respondió, agregando a otro comentarista, "Todo cambia, incluidos los anuncios en los medios".

Si bien nadie, excepto las tres damas, ha sido confirmado oficialmente para protagonizar, Jennifer Hudson, quien interpretó a la asistente de Carrie, y David Eigenberg, quien interpretó al esposo de Miranda Hobbes de Nixon, no han descartado una aparición.

En una entrevista con Vanity Fair, Parker se burló de algunas de las preguntas que ella y el resto de las mujeres planean responder en la serie And Just Like That...

"Cynthia, Kristin y yo estamos entusiasmados con el tiempo que ha pasado", dijo.

"Ya sabes, ¿quiénes son en este mundo ahora? ¿Se han adaptado? ¿Qué papel han desempeñado? ¿Dónde se han quedado cortas como mujeres, como amigas, y cómo están encontrando su camino? ¿Se movieron con impulso?", comentó la actriz.

Y agregó: "¿Son como algunas personas que están confundidas, amenazadas, nerviosas [por lo que está sucediendo en el mundo]? Estoy tan curiosa y emocionada de ver cómo los escritores imaginan a estas mujeres hoy".

"¿Cuál es su relación con las redes sociales? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo es su vida?" ella añadió.

"Para Carrie, que no tiene familia más allá de sus amistades, ¿dónde está profesionalmente? ¿Cómo han afectado todos estos cambios políticos a su trabajo? ¿Sigue escribiendo una columna? ¿Ha escrito más libros? ¿O tiene un podcast? ¿Qué significa la moda para ella ahora? ¿Cómo han cambiado o no las amistades, y ha crecido su círculo social?", menció Sarah Jessica.

Hasta el momento no se tiene fecha de estreno para el reboot de Sex and the City. ¿Estás emocionad@ por el regreso de John Corbett la serie? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

