El realizador mexicano Jorge Michael Grau, orgulloso de su nuevo filme “Perdida”

En su nueva película, Perdida (2020), el director mexicano Jorge Michel Grau utilizó un poco de todos los géneros y habilidades que había desarrollado en sus trabajos anteriores; un poco del suspenso de “Somos lo que Hay” (2010), un poco de la intimidad social de "A cielo abierto" (Big Sky), 2015) y un poco de la claustrofobia de “7:19: La Hora del Temblor” (2016).

Eric (José María de Tavira), director de la Orquesta Filarmónica de la capital mexicana, se enamora de Carolina (Paulina Dávila), su novia colombiana, quien decide dejar todo para embarcarse en este viaje a su lado.

Sin embargo, el cineasta necesitó de un natural sentido de desapego al momento de planear y filmar esta cinta, remake del thriller colombiano "La cara oculta" (2011), de Andrés Baiz. “Un poquito lo que estábamos buscando era alejarnos de la original; respetar ese trabajo, esa idea cinematográfica y nosotros partir por ese lado”, comentó Grau a La Verdad.

Protagonizada por José María de Tavira, Paulina Dávila y Cristina Rodio, “Perdida” aborda la historia de Éric, un conductor de orquesta (De Tavira) que descubre que su mujer (Dávila) lo ha abandonado sin dejar rastro. Afligido, el hombre corre a un bar y pierde el conocimiento solo para despertar en casa de Fabiana (Rodlo), mesera del lugar.

El idilio comienza a opacarse: Carolina empieza a dudar de la fidelidad de Eric y es cuando en circunstancias misteriosas desaparece.

Al no tener una certeza sobre el paradero de su esposa ni sobre su matrimonio, Éric comienza una apasionada relación con Fabiana. Sin embargo, la chica tendrá una serie de extraños sucesos en la casa de su nuevo amante que la harán cuestionarse qué hace ahí y si la anterior inquilina del hogar sigue viva.

Aunque la película va más allá de su planteamiento, lo mejor es que el espectador no sepa a lo que se enfrentará del todo. Perdida, cuyo título de trabajo fue Búnker, representaba muchos retos, dramáticos y cinematográficos, para Jorge Michel Grau. El primero de ellos fue realizar una adaptación que se sintiera cercana al público mexicano.

Cuando Eric (José María de Tavira) conoce a Fabiana (Cristina Rodlo), una camarera de un bar del centro de la ciudad. La atracción entre ellos parece inevitable, y esta termina instalándose en la gigantesca y aislada casa donde vive Eric.

¿Cómo surgió la idea para realizar la película?

“La gente de Dynamo me contactó, me mandó la película "La Cara Oculta", para que la viera y estuvimos platicando la posibilidad de hacer un remake”, señaló el director.

¿Qué aportó el guionista Antón Goenechea?

Él fue el encargado de reimaginar la película, trasladarla a México, darle toda la identidad y todo el proceso de nacionalidad de los personajes y encontrarle cosas que nos pertenecieran.

Jorge Michael Grau está particularmente satisfecho de la labor de sus protagonistas.

Otro de los aspectos que Grau cuidó durante el rodaje de la cinta fue a su elenco y la interacción que tendrían con sus personajes. Para el papel del concertista y conductor llamó a José María de Tavira, quien además de haber interpretado esa profesión en “Arráncame la Vida” (2009), tiene estudios en piano y música clásica; para Fabiana, consideró a su amiga y colaboradora Paulina Gaitán, pero terminó convencido por el casting de Cristina Rodlo.

Mientras que, para el rol de Carolina, el cineasta mantuvo un estricto control sobre su protagonista, incluso al grado de recluirla dentro y fuera de la pantalla. “Jorge no me dejó interactuar con los otros actores, me tenía aislada”, comentó Dávila, “Fue algo que me propuso y me pareció interesante hacerlo. Tratábamos de no tener mucho contacto y ni siquiera los veía en los campers”.

Ricardo D. Pat