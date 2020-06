El rapero Tray Savage ASESINADO a los 26 años después de un tiroteo fatal

El rapero conocido como Tray Savage fue asesinado a tiros el viernes por la mañana mientras conducía por el lado sur de su ciudad natal de Chicago, Illinois. Savage, nacido Kentray Young, tenía solo 26 años al momento de su muerte.

Según el Chicago Sun-Times, el rapero de “Know Who I Am” acababa de dejar a su novia en el área de Chatham en Chicago antes de que los disparos lo golpearan mientras conducía.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 11 a.m., hora local, y la policía dijo que el rapero, Tray Savage chocó con otros tres autos antes de detenerse.

Tray Savage fue llevado al Centro Médico de la Universidad de Chicago, donde luego fue declarado muerto.

Tray Savage muere a los 26 años

Según los informes del incidente, Tray Savage vivía en el mismo barrio donde le dispararon la mañana de este viernes.

Tray Savage, famoso por temas como "Free 99"

Los testigos en la escena dijeron que habían visto previamente un vehículo blanco, posiblemente un SUV Mazda, en el área en el momento del tiroteo, según la policía.

Hasta el momento, nadie está aún bajo custodia, sin embargo, los detectives están investigando la muerte de Savage como un homicidio.

El rapero y productor firmó con el sello Glo Gang, mejor conocido como Glory Boyz Entertainment, iniciado por uno de los mentores de Tray Savage, Chief Keef.

Además de sus canciones Know Who I Am and Faces, Tray Savage era conocido por su colaboración en 2013 con Chief Keef, Chiefin Keef y su single Trap del año siguiente.