El rapero Kendrick Lamar en la cima de los Grammy 2019 (FOTOS)

Kendrick Lamar ha sorprendido al liderar con ocho nominaciones los próximos Premios Grammy, en donde también resalta con siete menciones el rapero Drake, colocando así al hip-hop como uno de los estilos musicales más dominantes en la premiación.

La categoría “Álbum del Año” se la disputarán Lamar, como máximo responsable de la banda sonora de “Black Panther” y Drake con su disco “Scorpion”; además de Cardi B “Invasion of Privacy”, Brandi Carlile “By The Way, I Forgive You”, H.E.R. “H.E.R.”, Post Malone “Beerpongs & Bentleys”, Janelle Monáe “Dirty Computer” y Kacey Musgraves “Golden Hour”.

QUIZÁ TE INTERESE: Los otros hijos de Lucero que permanecían ocultos

OTRAS NOMINACIONES

El Grammy a grabación del año estará en competido por “I Like It”, el tema de la estadounidense de origen latino Cardi B junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny; “The Joke”, de Brandi Carlile; “This Is America”, de Childish Gambino; “God’s Plan” de Drake; “Shallow”, de Lady Gaga y Bradley Cooper; “All The Stars”, de Kendrick Lamar y SZA; “Rockstar”, de Post Malone Feat. 21 Savage, y “The Middle”, de Zedd Feat. Maren Morris y Grey.

Los nominados a canción del año se encuentra “All The Stars”, de Kendrick Lamar y SZA; “Boo’d Up”, de Ella Mai; “God’s Plan”, de Drake; “In My Blood”, de Shawn Mendes; “The Joke”, de Brandi Carlile; “The Middle”, de Zedd Feat. Maren Morris y Grey; “Shallow” de Lady Gaga y Bradley Cooper, y “This Is America”, de Childish Gambino.

En "Mejor Nuevo Artista" se encontraran compitiendo Chloe x Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith

La gala de la entrega de Premios Grammy 2019 se llevará a cabo el 10 de febrero en el Staples Center de los Ángeles, California.

AQUÍ UNO DE LAS CANCIONES DE LAMAR