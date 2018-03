"El que la hace la paga perra": Niurka Marcos arremete en contra de Magda Rodriguez

La polémica cubana Niurka Marcos, se encuentra en una de las facetas más importantes de su vida y como ya es costumbre, ella se desnuda en Venga la Alegría con fuertes declaraciones, en contra de la ahora productora del programa Hoy, Magda Rodriguez

Ahora fue en una sección del programa matutuino Venga la Alegría, llamada al Desnudo, la cual consiste en saber un poco más de los invitados en temas como: vida familiar, laboral, y sentimental.

Pues ahora le tocó a la candente actriz Niurka Marcos, quien prácticamente se desnudó con sus fuertes declaraciones.

Niurka Marcos se desnuda en Venga la Alegría con fuertes declaraciones

Recordando que no es la primera vez que Niurka va al programa Venga la Alegría, pues años anteriores la cubana asistió y lo hizo de una manera muy sensual.

Niurka en Venga la Alegría

Ahora Niurka Marcos fue invitada con el nuevo elenco de Venga la Alegría

Con fuerte declaraciones en contra de Magda Rodriguez, Niurka Marcos reveló con fuertes declaraciones que la ahora productora les cerró las puertas a su hija.

"Le dije, escucha bien lo que te voy a decir, Magda Rodriguez el que la hace la paga perra"

Y luego contó que la corrieron de su trabajo por cinco años.

Niurka Marcos arremete en contra de Magda Rodriguez

Para finalizar ella aceptó que respeta como productora a Niurka Marcos, pero se metió con Ángel que era su hija y que en su momento fue su productora y lo hizo para darle en "madre" a Laura Bozo.

Niurka Marcos defendió a su hija de Magda Rodríguez

Novio de Niurka ventila intimidades

Luego de que Niurka Marcos presentara "en sociedad" a Igor Testamarck como su nueva pareja sentimental, el modelo y actor venezolano empezó a revelar algunas intimidades de Niurka, como que suele ser un volcán por su carácter, pero en cuanto la apapacha, ella es como un helado que se derrite entre sus manos.



Así Igor contó cómo fue que conoció a la vedette: "Tuvimos un amigo en común que nos presentó y ahí empezó nuestra relación, empezamos a chatear, empezamos a vernos, empezamos a salir", dio a conocer un canal hispano de televisión.



También compartió que es lo que más le gusta de ella: "El primer día yo empecé a darle cariñitos, a decirle palabras, ver cómo me le iba a ese volcán asesino que todo el mundo dice que es, y resulta que parece un heladito, se derritió completita, es una mujer muy tierna y eso es lo que más me gusta a pesar de que sea ‘fogosa’ a mi me encanta el sexo como a ella, yo pienso que la ternura y el cariño y el consentirse es lo que más me ha atrapado de Niurka".



Y en cuanto a las críticas recibidas por ser 12 años menor, Testamarck respondió: "No siento que esté saliendo con una mujer mayor, como dije, siento que salgo con una mujer mucho menor que yo, ya que físicamente para mí es una niña y mentalmente es una bebecita, lo que me provoca es apechugarla, abrazarla y consentirla todo el día".