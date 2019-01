El protagonista de 'Daredevil' esta a favor de la renovación de la serie

La cancelación de Daredevil por parte de Netflix ha sido reprobada por toda la audiencia y usuarios de la plataforma y han demostrado su inconformidad por tan atroz decisión. sin embargo, no solamente los usuarios se han quejado, sino también parte de su elenco.

Debido a la decisión de cancelar la famosa serie, muchos ya se han pronunciado a favor de la renovación de la serie. Sin embargo, Netflix ha hecho caso omiso a tal petición. De hecho, no solo los espectadores han demostrado su inconformidad, también han sido varios colaboradores y equipo técnico los que han respaldado este movimiento, pues según su criterio, aún hay más por contar de este personaje.

Te puede interesar: Ozuna: Se viraliza video sexual del reguetonero (VIDEO)

El que sorprendió con su respaldo al movimiento 'Change.org', fue nada más y nada menos que el protagonista principal, Charlie Cox, pues fue durante una entrevista con 'The Playlist' que el actor reveló que él mismo había participado en la petición, aunque no de forma directa, sino a través de una tercera persona,.

“No estaba seguro de añadir mi correo electrónico porque no soy muy hábil en las tecnologías, y no quería poner de repente mi correo electrónico online. No sé si era visible o no. Pero lo que sí hice fue crear un correo electrónico falso para mi hija de dos años, y ella lo firmó”