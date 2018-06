El programa Hoy y Televisa se visten de luto, ¡lamentan terrible pérdida!

El programa Hoy y Televisa se ponen el luto, ¡tras terrible pérdida!

El medio artístico y el de la farándula ha estado en constantes pérdidas; ahora quienes pasan por un trágico momento son los integrantes del programa Hoy y de Televisa luego de filtrar una noticia de último momento; misma que desató fuerte polémica; ya que de inmediato los internautas comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes de condolencias hacia los afectados

Se trata de Roxana Castellanos, quien está pasando por el peor de los momentos luego de la dolorosa pérdida de su progenitora, la señora Carmen Gómez Barrón, quien aparentemente falleció ayer.

La triste noticia fue proporcionada mediante las redes sociales del programa Hoy. Sin duda alguna, la famosa conductora Roxana Castellanos se encuentra pasando por uno de los peores momentos, pues la persona que perdió la vida es su madre y estas pérdidas son extremadamente dolorosas. Sus compañeros fueron emotivos y conscientes del momento por lo que enviaron tiernas palabras.

"Te queremos mucho, te enviamos nuestro amor y cariño ¡estamos contigo y toda tu familia", escribieron… En el comunicado, ofrecido a través de Instagram se puede leer: "Programa Hoy envía sus más sentidas condolencias, a nuestra amiga y compañera Roxana Castellanos, por el sensible fallecimiento de su madre la Sra. Carmen Gómez Barrón. Q.D.E. P." Triste y lamentables noticias del fin de semana conmocionaron a los internautas; pues ayer fue Tv Azteca y la academia luego de anunciar la muerte de Edu del Prado integrante de la academia Bicentenario. Y ahora se trata de Roxana Castellanos quien hasta el momento no ha querido hablar del tema y ha preferido evitar las causas de la muerte de su madre.