¿El programa “HOY” de Televisa se encuentra en problemas? (VIDEO)

¿El programa “HOY” de Televisa se encuentra en problemas?

HOY, uno de los famosos programas de espectáculos de la empresa Televisa, da mucho de qué hablar por las acciones que realizan sus conductores, sin embargo, esta vez fue el turno de la productora Magda Rodríguez de romper el silencio sobre su labor en la emisión matutina.

La polémica comenzó en el mes de marzo, cuando la empresa decidió que Magda Rodríguez fuera la nueva productora del programa HOY, quien llegó a refrescar la transmisión con nuevas ideas, haciendo participes a los televidentes para la creación del proyecto.

A raíz de estos cambios, una revista de circulación nacional aseguró que con la llegada de Magda Rodríguez se generó un gran escándalo, pues se rumoraba que Andrea Legarreta y Galilea Montijo no estaban de acuerdo con su entrada; un hecho que las dos conductoras titulares desmintieron.

Después del rotundo éxito que ha resultado el programa HOY en su nueva etapa, los chismes no han parado y ahora se dice que los ejecutivos planean ‘darle cuello’ a la productora.

Tras los rumores, Magda Rodríguez decidió romper el silencio en un video publicado por el programa La Saga, confirmando lo que muchos pensaban sobre su presencia en HOY.

“Estoy en el mejor momento en la empresa Televisa. Bajo ese sentido tengo un contrato, estoy muy contenta, sólida, me he ido de muchas empresas, de otras me han corrido… algún día puede pasar, en este momento no”.