El programa 'Club de Eva' sale del aire por culpa de Magda Rodríguez

Los rumores eran ciertos, Club de Eva tenía los días contados y este viernes 20 de abril se despidió de manera definitiva de su público. La emisión que apenas cumplió con los 3 meses de prueba tuvo que decir adiós por culpa de la productora Magda Rodríguez, debido a que tiene una demanda por el formato de esta producción y no les quedó más remedio que quitarla de la programación.

Las conductoras Laura G, Anette Cuburu, Esmeralda Ugalde y Verónica del Castillo aparecieron a cuadro por última vez en este programa y cada una dijo "adiós" a todos aquellos que las vieron en este tiempo.

Conductoras de Club de Eva se despiden en vivo luego de 3 meses al aire.

La conductora Laura G comentó, "Tenemos una noticia para todo nuestro público que fue durante este tiempo, hoy es nuestro último programa de Club de Eva y estamos emocionados, contentos por la respuesta de nuestro público, por revolucionar la forma de hacer televisión porque ustedes han sido testigos de todo lo que les hemos presentado, y sobre todo, pues con esta gran experiencia y con estas compañeras".

Posteriormente Verónica del Castillo tomo la palabra, "Gracias, queridas amigas, hoy hermanas de la vida y yo les quiero dar las gracias porque como dice Laura, revolucionamos la tv y lo hicimos con esos contenidos que nunca antes se habían hablado en la televisión y yo estoy segura que eso lo vamos a dejar en sus corazones y en conciencia y viene mejor, viene algo mucho mejor".

Seguidamente Esmeralda Ugalde agradeció por la oportunidad brindada, "Así es y yo les quiero dar las gracias por la oportunidad, gracias porque conocí personas maravillosas de las cuales aprendí muchísimo y la verdad que lo mejor está por venir, muy contenta y bueno a seguir adelante, con emoción, con alegría".

Al final Anette Cuburu compartió sus sentimientos, "Gracias por haber coincidido en un horario que no es fácil, una familia que somos, yo me llevo 3 hermanas, a toda la producción, a Gio Liberes, a Alberto Ciurana, rompimos reglas, temas tabúes, el Club de Eva es un programa especial que voy a llevar siempre en el corazón. Nos vemos este lunes con Todo Un Show en punto de las 12, un programa original de Azteca, no se van a arrepentir porque esta historia continúa".

Sin embargo, 'Club de Eva' termina, pero arranca otro programa llamado ‘Todo un show’, donde Laura y Anette volverán a la pantalla chica, mientras que sus otras dos compañeras no tuvieron la misma oportunidad.

Pasó lo inevitable y así dieron la triste noticia al público: