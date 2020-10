El productor Steve Bing estaba en BANCARROTA, ¿Fue la causa de su suicidio?/Foto: Page Six

Steve Bing estaba relativamente en quiebra en el momento de su muerte a pesar de heredar una fortuna de su abuelo desarrollador inmobiliario. Bing se convirtió en el dueño de $600 millones cuando cumplió 18 años.

Pero cuando se quitó la vida a la edad de 55 en junio, solo le quedaron $300,000 a su nombre, según un nuevo artículo en Town & Country. Además, según un informe de The Daily Mail, Bing le debía alrededor de $100,000 a American Express cuando murió.

Los detalles han salido a la luz cuando Kira Kerkorian, la hija de Bing a quien tuvo con la pro-tenista Lisa Bonder, pelea un caso legal contra el empresario Matthew Khoury.

Khoury en abril presentó una demanda contra Bing acusándolo de un incumplimiento de contrato de $7 millones. La demanda afirmaba que Bing no pagó "recibos calificados" entre el otoño de 2015 y el verano de 2019.

Kira se convirtió en la administradora especial de la herencia de su padre fallecido en septiembre después de que se comprobara que era su hija biológica.

Mostró un informe de prueba de paternidad a un tribunal que decía: "Stephen Bing (fallecido) parece ser el padre biológico de Kira Rose Kerkorian de manera convincente".

Además, también tenía que obtener la aprobación del único beneficiario del patrimonio de Bing, que era la Fundación Clinton, para ser el administrador de la fortuna de Bing.

En realidad, se suponía que el dinero debía entregarse a la fundación, pero primero se deben resolver numerosas deudas.

Steve y el ex presidente Clinton tuvieron una amistad cercana. Por lo cual, el productor dejó lo poco que le quedó de su fortuna a la fundación del político/Foto: Los Angeles Times

El productor de películas y Bill Clinton habían sido buenos amigos durante años. Después de su muerte, Bill Clinton tuiteó: “Quería mucho a Steve Bing. Tenía un gran corazón y estaba dispuesto a hacer todo lo posible por la gente y las causas en las que creía. Lo extrañaré a él y a su entusiasmo más de lo que puedo decir, y espero que finalmente haya encontrado la paz”.

¿Steve Bing tuvo diversos motivos para suicidarse?

Los informes indicaron que Bing tenía problemas de abuso de sustancias y también estaba luchando con su salud mental en medio de la pandemia de coronavirus.

El 22 de junio, días antes del primer aniversario de la muerte de su novia actriz Allexanne Mitchum, el filántropo se quitó la vida saltando desde el piso 27 de su lujoso edificio de apartamentos en Los Ángeles.

Según los informes, Mitchum murió por una sobredosis de drogas. La tía de la joven de 28 años, Carrie, dijo que Bing no estaba bien incluso antes del Covid-19 y se sentía culpable por la muerte de Mitchum.

“En marzo, poco antes del encierro, Steve, mi madre y yo íbamos a reunirnos para almorzar en The Bel Air. Steve llamó esa mañana y me pidió que acabara de venir porque no se sentía bien. Fui a su apartamento en Century City, le compré un montón de comestibles y hablamos durante horas”.

“Estaba cuestionando a Dios, la otra vida, el significado de todo y cualquier cosa. Se quedó realmente callado y sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo ... 'Y la culpa ...' ... Sabía exactamente lo que quería decir”, escribió la tía en las redes sociales según lo informado por The Daily Mail.

Cuando se anunció la muerte del productor, en La Verdad Noticias te informamos que Elizabeth Hurley, quien salió con Bing en 2001 y dio a luz a su hijo Damian un año después, también compartió una publicación emotiva después de su muerte.

Publicó dos fotos en Instagram y escribió: “Me entristece más allá de lo creíble que mi ex Steve ya no esté con nosotros. Es un final terrible. Nuestro tiempo juntos fue muy feliz y estoy publicando estas fotos porque aunque pasamos por momentos difíciles, lo que importa son los buenos y maravillosos recuerdos de un hombre dulce y amable”.

La actriz y modelo concluyó: “El año pasado, nos volvimos a acercar. Hablamos por última vez en el cumpleaños número 18 de nuestro hijo. Esta es una noticia devastadora y agradezco a todos por sus hermosos mensajes". ¿Crees que Steve se quitó la vida por no poder costear sus deudas?