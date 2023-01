El príncipe Harry está indignado con la prensa británica por alterar sus declaraciones

Príncipe Harry | En el programa de Stephen Colbert

El príncipe Harry está muy molesto con la prensa británica por sacar de contexto sus declaraciones sobre las misiones en las que participó cuando estuvo en Afganistán.

En su libro de memorias titulado Spare, Harry dijo que eliminó a 25 insurgentes como parte de su labor en el ejército británico, pero la prensa señaló que esto equivalía a retirar piezas de ajedrez de un tablero.

La frase le dio la vuelta al mundo, se malinterpretó, como un alarde de su pericia en el escenario bélico.

El príncipe Harry libra una cruenta guerra con la prensa desde que decidió romper con la familia británica e irse a vivir a Estados Unidos con su esposa Meghan. Por ello aseguró que manipularon extractos de su autobiografía para intensificar su campaña de descrédito contra él.

"Sin duda, es la mentira más peligrosa que han dicho sobre mí, como si hubiera presumido sobre el número de personas que maté en Afganistán", se defendió el duque de Sussex en el programa de Stephen Colbert, uno de los más populares en Estados Unidos.

El hijo menor de la extinta Diana de Gales lamentó que los responsables de cambiar sus declaraciones no tengan que afrontar las consecuencias de sus actos, lo que calificó de "preocupante y problemático.

"Lo peligroso no son mis palabras, sino la forma en que se han tergiversado y sacado de contexto", añadió, después de confiar en que la opinión pública podrá sacar sus propias conclusiones.

Harry explicó que su deseo de hablar de sus experiencias en Afganistán es para reducir el número de suicidios entre aquellos veteranos de guerra que se ven asediados por sus fantasmas del pasado, por esos remordimientos, por su responsabilidad en la pérdida de vidas.

En 2014, Harry inauguró la primera edición de los llamados Invictus Games, una competencia deportiva planeada para recaudar fondos y concientizar sobre las necesidades del personal militar retirado.

"¡Mi objetivo y el propósito que me marqué al compartir esos detalles es reducir el número de suicidios!", señaló durante su entrevista. "Mi número es el 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me siento avergonzado", añadió para reivindicar su papel en la contienda y el trabajo desempeñado por su escuadrón.