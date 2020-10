El príncipe Andrés NO tiene posibilidades de volver a la REALEZA

Príncipe Andrés no podrá volver a la realeza. Foto:HOLA!

Fuentes reales revelaron que el duque de York "no tiene forma" de volver a sus deberes reales a pesar de tramar un plan para regresar y "servir a su país". A continuación La Verdad Noticias te informa sobre esta noticia referente a la Familia Real Británica.

Andrew, de 60 años, fue desterrado de representar a The Firm y expulsado de sus oficinas del Palacio de Buckingham después de su desastrosa aparición en la BBC Newsnight en noviembre pasado, donde intentó justificar su relación con el pedófilo condenado Jefrrey Epstein.

Príncipe Andrés no volverá a la realeza. Foto: Vanitatis

El duque sigue bajo una intensa presión para proporcionar pruebas, posiblemente bajo juramento, relacionadas con un catálogo de acusaciones de abuso sexual contra el ex financiero caído en desgracia que se quitó la vida en una celda de Nueva York el año pasado.

Príncipe Andrés no volverá a la realeza

Según los informes, Andrew está trabajando en "replantear" un papel que espera que indique su regreso a las funciones públicas el próximo año.

Una fuente cercana a la realeza dijo a un periódico dominical que Andrew está decidido a apoyar a la monarquía y retomar un papel público mientras confía en limpiar su nombre, pero filosófico que no puede seguir con normalidad.

A pesar de las conversaciones que tienen lugar en torno a la posición futura del duque, los conocedores del palacio bien ubicados insisten en que hay "cero posibilidades" de que vuelva a su papel anterior.

Príncipe Andrés hará todo por volver

Una fuente dijo: Independientemente de lo que el duque (de York) pueda pensar que es su futuro, no debe hacerse ilusiones de que la opinión no es compartida por las personas que realmente toman las decisiones dentro de la familia. No hay forma de que regrese nunca a sus deberes de primera línea y permanecerá mucho en el exterior.

Se cree que la Reina simpatiza con Andrew, de 60 años, pero el Príncipe de Gales y el Duque de Cambridge están unidos en su opinión de que Andrew debe mantenerse alejado de cualquier papel público debido a su reputación maltratada.

Se entiende que el Príncipe de Gales y el Duque de Cambridge están completamente consternados por la decisión inicial de Andrew de participar en su desastrosa entrevista con la BBC Newsnight donde abandonó su carrera.

Se dice que los ayudantes del palacio acogen con agrado la aceptación privada del duque de que no puede reanudar su puesto anterior como miembro de la realeza en activo, y uno le dice al Sunday Times: Finalmente hay un reconocimiento que no estaba allí antes, pero mantienen que no hay planes para hacerlo.

Una fuente real dijo: Andrew haría bien en mantener la cabeza gacha mientras el resto de la familia continúa con el negocio en la mano.