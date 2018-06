El primer tráiler de La monja, el nuevo 'spin-off' de Expediente Warren

New Line Cinema y Warner Bros. acaban de difundir el primer tráiler de La monja, el nuevo 'spin-off' de Expediente Warren, lo que demuestra una vez más que la exitosa y taquillera franquicia de terror creada por James Wan es mucho más que las aventuras de Ed y Lorraine Warren. La presencia demoníaca Valak interpretada por la actriz Bonnie Aarons vuelve a España el 7 de septiembre, y en La Verdad te hemos resumido en las siguientes líneas los próximos proyectos de la saga. ¿Cuáles son?

La monja (7 de septiembre)

Dirigida por Corin Hardy (The Hallow), el próximo 'spin-off' de The Conjuring está ambientado a principios de los 50. Un sacerdote, el padre Burke (Demián Bichir, Los odiosos ocho), es enviado a Rumanía por orden del Vaticano para investigar la muerte de una joven monja en extrañas circunstancias. Le acompaña la hermana Irene, interpretada por Taissa Farmiga (American Horror Story).

Annabelle 3 (3 de de julio de 2019 en EE.UU)

Tras los éxitos en taquilla de Annabelle (2014) -257 millones de dólares- y Annabelle: Creation (2017) -306 millones-, la muñeca diabólica protagonizará una nueva entrega el año que viene. El guionista Gary Dauberman (It) repetirá como autor del libreto tras Creation y debutará además detrás de las cámaras.

The Crooked Man (Sin fecha)

New Line también se encuentra desarrollando otro 'spin-off', esta vez basado en The Crooked Man, uno de los personajes que aparece en Expediente Warren: El caso Enfield (2016). Curiosamente, se trata de otra forma de la entidad conocida como Valak, aunque también recibe el nombre de El Hombre Encorvado. Su nombre viene de una rima inglesa que dice lo siguiente: "Érase un hombre encorvado que andó un kilómetro encorvado. / Encontró una moneda torcida sobre un escalón torcido. / Compró un gato torcido que cazó un ratón torcido. / Y todos vivieron juntos en una casita torcida". Mike Van Waes está trabajando en el guión a partir de una historia creada por James Wan, arquitecto de este universo cinematográfico.

The Conjuring 3 (Sin fecha)

Nuevo episodio de los misterios de Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga) -tras Expediente Warren: The Conjuring (2013) y la mencionada Expediente Warren: El caso Enfield-, del que apenas se conocen detalles. Lo último que sabemos es que David Leslie Johnson (La huérfana, Dungeons & Dragons) está escribiendo el guión, cuya trama no irá sobre "una casa encantada". "Seguimos cocinándolo", decía Wan en agosto del año pasado. "No quiero correr con la tercera". Esta parte podría llevar al popular matrimonio de demonólogos a los años 80 y hasta contar con hombres lobo en el argumento.