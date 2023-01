El primer eliminado de LCDLF3 es Jonathan Islas

La tercera temporada de La Casa de los Famosos ya está en curso y al parecer ya tiene a su primer eliminado del reality, después de haber tenido tres nominados.

Hay que recordar que en un inicio fueron cuatro nominados, quienes fueron elegidos a través de votaciones por el resto de sus compañeros: Juan Rivera, Liliana Rodríguez, Jonathan Islas y José Rodríguez figuraron, pero este último fue salvado por líder de la semana Aristeo Cázares, lo que sorprendió a los fans.

Ya desde hace algunos días, los fans en redes sociales, esperaban que el eliminado sea Jonathan o Liliana, pues son los que cuentan con menos popularidad, comparado por Juan, quien se ha dado a conocer gracias a que es hermano de Lupillo y de la fallecida Jenni Rivera.

El primer eliminado de LCDLF3

#LCDLF3 Jonathan Islas ���� pic.twitter.com/rHdMXOlgne — La Casa De Los Famosos 3 (@LCDLFTV3) January 18, 2023

Si recordamos Juan Rivera, Liliana Rodríguez y Jonathan Islas fueron los nominados por los integrantes de “La Casa de los Famosos” para abandonar la competencia del reality de Telemundo.

José Rodríguez fue salvado por el líder de la semana Aristeo Cázares y así aseguró una semana más en la competencia., mientras que los tres participantes recibieron a lo largo de los últimos días los votos en positivo para que dos de ellos siguieran en competencia.

Todos los lunes el eliminado de la semana se dará a conocer en la gala conducida por Sandari y Sandarti y Jimena Gállego que inicia a las 6 p.m. hora del centro y en esta ocasión fue el turno de Jonathan Islas.

TE PUEDE INTERESAR: 10 fans compiten para formar parte de La Casa de los Famosos 3

Horario y cómo ver el reality show

Puedes ver la emisión de lunes a viernes y los domingos, en punto de las 18:00 horas, tiempo de la CDMX. Desde nuestro país se puede ver por medio de los siguientes canales, de televisión de paga: Sky en los canales 214 y 1226, Megacable en los canales 214 y 1214, Izzi en el canal 205 y Totalplay en el canal 277.

Cabe destacar que algo que ha llamado la atención entre los fans es que en esta temporada no se encuentra disponible la transmisión 24/7 para México y América Latina, por lo que el público de esta región no podrá disfrutar ni ver lo que pasa dentro de la casa, a menos que no cuente con el canal de Telemundo para ver cada una de las galas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram