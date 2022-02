El presunto amorío de Chiquis Rivera que la dejó sin herencia de Jenni Rivera

La hija mayor de "La Diva de la Banda" supuestamente tuvo una aventuro con su esposo/Foto: Univisión

Chiquis Rivera, la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera, es la única de los cinco hijos de la “Diva de la Banda” que no fue incluída en el testamento debido a que en los últimos años de vida de la artista, estuvo separada de su primogénita después de que supuestamente Chiquis mantuvo un amorío con Esteban Loaiza, tercer esposo de Jenni.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, antes de fallecer, “La Gran Señora” estuvo rodeada de la polémica por su divorcio del ex beisbolista Esteban Loaiza, quien supuestamente engañó a la cantante con su hija mayor, cuyo nombre real es Janney Marín Rivera.

Jenni Rivera aseguró que Chiquis tuvo una aventura con Loaiza, por lo que decidió dejarla sin herencia y romper toda relación con la joven, que en ese momento tenía 26 años de edad, aproximadamente.

¿Qué pasó con la herencia de Jenni Rivera?

Jenni Rivera y sus cinco hijos junto a Esteban Loaiza/Foto: People

Los únicos herederos de Jenni Rivera fueron sus otros cuatro hijos: Jenicka Lopez, Johnny Angel Lopez, Michael Marín y Jacqie Marín. Esta última fue nombrada hace poco como directora de las empresas de la fallecida intérprete.

Recordemos que Jenni anunció su divorcio de Loaiza en septiembre de 2012, justo dos meses antes de morir en un trágico accidente aéreo en diciembre de ese año.

Cabe destacar que Chiquis Rivera y su mamá nunca lograron hacer las paces por la controversia. Pero tanto ella como Esteban Loaiza han negado que haya existido un amorío entre ambos.

Chiquis Rivera agradece que su mamá la dejó fuera del testamento

Después de casi diez años, Chiquis asegura que no tuvo ninguna relación con el esposo de su madre/Foto: Infobae

Al quedar fuera del testamento, Chiquis tuvo que trabajar por su cuenta y fue así como se hizo de su carrera y sus bienes. Tras el reciente escándalo del desfalco a las empresas de su fallecida madre, Chiquis trajo a colación el tema del testamento y enfatizó que, aunque ella no está en él, sí lo están sus hermanos y que siempre los defenderá.

“Ella no puso ni a su madre, ni a su hermano, ni a Rosie, a nadie en su testamento, no más a sus hijos”, expresó Chiquis. “ Y a mí me sacó por un problema que no era cierto, que ya lo explicamos muchas veces y Dios sabe que no es cierto, pero mi mamá me hizo un gran favor en sacarme (del testamento)”.

Chiquis Rivera dijo que agradece profundamente a su mamá por sacarla de la repartición de la herencia, pues aprendió a trabajar duro.

